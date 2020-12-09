https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588403620.html

На Кубани началась вакцинация от COVID-19 врачей и учителей

На Кубани началась вакцинация от COVID-19 врачей и учителей

Краснодарский край начинает вакцинацию от коронавируса врачей, учителей и соцработников, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:29

2020-12-09T13:29

2020-12-09T13:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вениамин кондратьев

здоровье - общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Краснодарский край начинает вакцинацию от коронавируса врачей, учителей и соцработников, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."С сегодняшнего дня Краснодарский край включается в масштабную вакцинацию от коронавируса. Это поручение президента страны, и в Краснодарский край начали поступать партии вакцин. На первом этапе это 1200 вакцин. Уже получили 200, со дня на день ожидаем ещё 1000. Сейчас в первую очередь прививки будут делать врачам, работающим в ковидных госпиталях. Они сегодня на передовой, и именно от их здоровья и возможности продолжать работу во многом зависит здоровье жителей края. Важно, что вакцинация при этом для всех будет бесплатная и абсолютно добровольная", - цитирует слова Кондратьева его пресс-служба.Всего до конца года в регион должно поступить 5 тысяч вакцин. "Помимо врачей, на первом этапе вакцинации прививки - исключительно по желанию - смогут получить учителя и социальные работники, те, кто находится в постоянном контакте с людьми и больше других рискует заразиться", - добавил губернатор.Он подчеркнул, что массовая вакцинация всех желающих будет проводиться в прививочных кабинетах в поликлиниках после того, как вакцина поступит в край в большом количестве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html

краснодарский край

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край