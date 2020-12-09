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https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588369876.html
На Сахалине начали вакцинацию учителей от коронавируса
На Сахалине начали вакцинацию учителей от коронавируса
Вакцинацию учителей от коронавируса начали на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:52
2020-12-09T11:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сахалин
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вакцинацию учителей от коронавируса начали на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба правительства региона."Сахалин одним из первых в стране приступил к вакцинации учителей от коронавируса. Прививочная кампания сегодня стартовала в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.Процедура полностью добровольная и бесплатная, отметили в пресс-службе. Ранее прививку от COVID-19 начали получать медицинские работники Сахалина и Курил, которые взаимодействуют с заболевшими людьми.Перед прививкой педагоги проходят осмотр у врача, проверяется давление, пульс, аллергический анамнез и только после этого пациента допускают к вакцинации. После прививки за ними наблюдают в течение 30 минут. Повторная прививка назначается через 3 недели.Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Сахалинскую область в воскресенье. Прививочная кампания будет многоступенчатой. После врачей, учителей и социальных работников привиться от COVID смогут и другие жители области. Региональному министерству здравоохранения поручено организовать вакцинацию максимально комфортно для людей. Для этого будут задействованы все ресурсы: линия 1-300, запись через портал госуслуг. Также проработают вопрос доставки жителей отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалин, сахалинская область

На Сахалине начали вакцинацию учителей от коронавируса

11:52 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника
Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак из холодильника - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вакцинацию учителей от коронавируса начали на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
"Сахалин одним из первых в стране приступил к вакцинации учителей от коронавируса. Прививочная кампания сегодня стартовала в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.
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Процедура полностью добровольная и бесплатная, отметили в пресс-службе. Ранее прививку от COVID-19 начали получать медицинские работники Сахалина и Курил, которые взаимодействуют с заболевшими людьми.
Перед прививкой педагоги проходят осмотр у врача, проверяется давление, пульс, аллергический анамнез и только после этого пациента допускают к вакцинации. После прививки за ними наблюдают в течение 30 минут. Повторная прививка назначается через 3 недели.
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Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Сахалинскую область в воскресенье. Прививочная кампания будет многоступенчатой. После врачей, учителей и социальных работников привиться от COVID смогут и другие жители области. Региональному министерству здравоохранения поручено организовать вакцинацию максимально комфортно для людей. Для этого будут задействованы все ресурсы: линия 1-300, запись через портал госуслуг. Также проработают вопрос доставки жителей отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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