На Сахалине начали вакцинацию учителей от коронавируса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вакцинацию учителей от коронавируса начали на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
"Сахалин одним из первых в стране приступил к вакцинации учителей от коронавируса. Прививочная кампания сегодня стартовала в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.
Процедура полностью добровольная и бесплатная, отметили в пресс-службе. Ранее прививку от COVID-19 начали получать медицинские работники Сахалина и Курил, которые взаимодействуют с заболевшими людьми.
Перед прививкой педагоги проходят осмотр у врача, проверяется давление, пульс, аллергический анамнез и только после этого пациента допускают к вакцинации. После прививки за ними наблюдают в течение 30 минут. Повторная прививка назначается через 3 недели.
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Сахалинскую область в воскресенье. Прививочная кампания будет многоступенчатой. После врачей, учителей и социальных работников привиться от COVID смогут и другие жители области. Региональному министерству здравоохранения поручено организовать вакцинацию максимально комфортно для людей. Для этого будут задействованы все ресурсы: линия 1-300, запись через портал госуслуг. Также проработают вопрос доставки жителей отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.