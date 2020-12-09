https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588369876.html

На Сахалине начали вакцинацию учителей от коронавируса

На Сахалине начали вакцинацию учителей от коронавируса

Вакцинацию учителей от коронавируса начали на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:52

2020-12-09T11:52

2020-12-09T11:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сахалин

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вакцинацию учителей от коронавируса начали на Сахалине, сообщает в среду пресс-служба правительства региона."Сахалин одним из первых в стране приступил к вакцинации учителей от коронавируса. Прививочная кампания сегодня стартовала в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.Процедура полностью добровольная и бесплатная, отметили в пресс-службе. Ранее прививку от COVID-19 начали получать медицинские работники Сахалина и Курил, которые взаимодействуют с заболевшими людьми.Перед прививкой педагоги проходят осмотр у врача, проверяется давление, пульс, аллергический анамнез и только после этого пациента допускают к вакцинации. После прививки за ними наблюдают в течение 30 минут. Повторная прививка назначается через 3 недели.Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Сахалинскую область в воскресенье. Прививочная кампания будет многоступенчатой. После врачей, учителей и социальных работников привиться от COVID смогут и другие жители области. Региональному министерству здравоохранения поручено организовать вакцинацию максимально комфортно для людей. Для этого будут задействованы все ресурсы: линия 1-300, запись через портал госуслуг. Также проработают вопрос доставки жителей отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html

https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587816320.html

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалин, сахалинская область