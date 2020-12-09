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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588332309.html
Гинцбург отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации
Гинцбург отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации
Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:47
2020-12-09T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург."Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", — пояснил он, добавив, что правильным будет воздерживаться от спиртного три дня после каждого укола.Гинцбург уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нельзя принимать алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутнику V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одной отечественной вакциной — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра Вектор. Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588318629.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации

08:47 09.12.2020 (обновлено: 10:27 09.12.2020)
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", — пояснил он, добавив, что правильным будет воздерживаться от спиртного три дня после каждого укола.
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Гинцбург уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нельзя принимать алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутнику V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.
Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одной отечественной вакциной — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра Вектор.
Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
 
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