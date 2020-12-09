Гинцбург отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации
08:47 09.12.2020 (обновлено: 10:27 09.12.2020)
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", — пояснил он, добавив, что правильным будет воздерживаться от спиртного три дня после каждого укола.
Гинцбург уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нельзя принимать алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.
5 декабря, 04:05Российская вакцина от коронавируса "Спутник V"
На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутнику V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.
Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одной отечественной вакциной — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра Вектор.
Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.