https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588332309.html

Гинцбург отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации

Гинцбург отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации

Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:47

2020-12-09T08:47

2020-12-09T10:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург."Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", — пояснил он, добавив, что правильным будет воздерживаться от спиртного три дня после каждого укола.Гинцбург уточнил, что это относится не только к "Спутнику V", но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нельзя принимать алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала только снизить объемы потребления.На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутнику V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одной отечественной вакциной — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра Вектор. Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588318629.html

https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587674578.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество