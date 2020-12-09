https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588464677.html
Источник в РФПИ прокомментировал отказ Турции покупать "Спутник V"
Источник в РФПИ прокомментировал отказ Турции покупать "Спутник V"
Переговоры с Турцией по российской вакцине "Спутник V" продолжаются, рассказал РИА Новости источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:28
2020-12-09T17:28
2020-12-09T17:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
турция
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Переговоры с Турцией по российской вакцине "Спутник V" продолжаются, рассказал РИА Новости источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)."Переговоры с Турцией (по вакцине – ред.) продолжаются", - сказал он.В среду глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от коронавируса, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике, его цитировал телеканал Haberturk.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого заявил РИА Новости, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, она может и обязательно сыграет важную роль в борьбе с пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, турция, в мире