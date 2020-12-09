https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588464677.html

Источник в РФПИ прокомментировал отказ Турции покупать "Спутник V"

Источник в РФПИ прокомментировал отказ Турции покупать "Спутник V"

Переговоры с Турцией по российской вакцине "Спутник V" продолжаются, рассказал РИА Новости источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:28

2020-12-09T17:28

2020-12-09T17:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587814335_0:163:2994:1847_1920x0_80_0_0_eee4c33eab474d2c68281c8863569b29.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Переговоры с Турцией по российской вакцине "Спутник V" продолжаются, рассказал РИА Новости источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)."Переговоры с Турцией (по вакцине – ред.) продолжаются", - сказал он.В среду глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от коронавируса, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике, его цитировал телеканал Haberturk.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого заявил РИА Новости, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, она может и обязательно сыграет важную роль в борьбе с пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, турция, в мире