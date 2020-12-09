https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588449779.html

Минск выделит на закупку вакцины от COVID-19 около 19,6 миллиона долларов

Минск выделит на закупку вакцины от COVID-19 около 19,6 миллиона долларов

В Белоруссии на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить из бюджета 50 миллионов белорусских рублей, или почти 19,6 миллиона долларов, РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:34

2020-12-09T16:34

2020-12-09T16:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. В Белоруссии на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить из бюджета 50 миллионов белорусских рублей, или почти 19,6 миллиона долларов, сообщила в среду начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки министерства финансов республики Татьяна Астрейко."Министерству здравоохранения предусматривается (выделить - ред.) 50 миллионов белорусских рублей на закупку 2 миллионов доз вакцины от коронавируса", - приводит слова Астрейко агентство Белта.По ее словам, республика готова к противодействию коронавирусной инфекции. "В этом году на эти цели уже направлено около 500 миллионов рублей (около 195,5 миллиона долларов) в виде прямых выплат. В следующем году мы тоже готовы дать достойный отпор", - сказала представитель минфина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html

белоруссия

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коронавирус covid-19, белоруссия, в мире