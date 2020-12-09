Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588449779.html
Минск выделит на закупку вакцины от COVID-19 около 19,6 миллиона долларов
Минск выделит на закупку вакцины от COVID-19 около 19,6 миллиона долларов
В Белоруссии на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить из бюджета 50 миллионов белорусских рублей, или почти 19,6 миллиона долларов, РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:34
2020-12-09T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cf537f915add3dd88bc2ceadf110aef.jpg
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. В Белоруссии на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить из бюджета 50 миллионов белорусских рублей, или почти 19,6 миллиона долларов, сообщила в среду начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки министерства финансов республики Татьяна Астрейко."Министерству здравоохранения предусматривается (выделить - ред.) 50 миллионов белорусских рублей на закупку 2 миллионов доз вакцины от коронавируса", - приводит слова Астрейко агентство Белта.По ее словам, республика готова к противодействию коронавирусной инфекции. "В этом году на эти цели уже направлено около 500 миллионов рублей (около 195,5 миллиона долларов) в виде прямых выплат. В следующем году мы тоже готовы дать достойный отпор", - сказала представитель минфина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1632309b9d565cb258b55daf6bbc49e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Минск выделит на закупку вакцины от COVID-19 около 19,6 миллиона долларов

16:34 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе
Медсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. В Белоруссии на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить из бюджета 50 миллионов белорусских рублей, или почти 19,6 миллиона долларов, сообщила в среду начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки министерства финансов республики Татьяна Астрейко.
"Министерству здравоохранения предусматривается (выделить - ред.) 50 миллионов белорусских рублей на закупку 2 миллионов доз вакцины от коронавируса", - приводит слова Астрейко агентство Белта.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:32РИА Наука
Ученые назвали самый эффективный способ вакцинации от COVID-19
По ее словам, республика готова к противодействию коронавирусной инфекции. "В этом году на эти цели уже направлено около 500 миллионов рублей (около 195,5 миллиона долларов) в виде прямых выплат. В следующем году мы тоже готовы дать достойный отпор", - сказала представитель минфина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Путин поздравил "Радио России" с тридцатилетием
09:27Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
Лента новостейМолния