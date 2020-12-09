https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588401951.html
Гинцбург рассказал, почему не придется менять вакцину от COVID-19
Гинцбург рассказал, почему не придется менять вакцину от COVID-19
Эволюция коронавируса больше похожа на корь, а не на грипп, поэтому предпосылок к необходимости менять существующую вакцину из-за мутаций COVID-19 пока нет,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:25
2020-12-09T13:25
2020-12-09T13:27
александр гинцбург
нии им. гамалеи
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Эволюция коронавируса больше похожа на корь, а не на грипп, поэтому предпосылок к необходимости менять существующую вакцину из-за мутаций COVID-19 пока нет, сообщил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Пока что в течение года таких мутаций - а мутации происходят все время миллионами случаев в результате природы этого вируса, - но не отобралось пока эволюционным отбором в ходе эпидемического процесса ни одной пока что мутации, которая повлияла бы на необходимость менять специфичность тех вакцинных препаратов, которые сейчас уже созданы", - ответил Гинцбург на вопрос о том, будет ли необходимость в переработке существующей вакцины из-за возможных мутаций коронавируса.На сегодняшний день, по словам эксперта, нет "никаких экспериментальных предпосылок" говорить о том, что вакцину придется менять, как это происходит с вирусом гриппа."Скорее всего, пока что мы видим, что эволюция идет, как у вируса кори. А вирус кори с момента возникновения, по всей видимости, человека, ни разу не менялся. Хотя человек очень тяжело им болеет, в отсутствии особенно вакцинации", - добавил Гинцбург.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Эволюция коронавируса больше похожа на корь, а не на грипп, поэтому предпосылок к необходимости менять существующую вакцину из-за мутаций COVID-19 пока нет, сообщил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
"Пока что в течение года таких мутаций - а мутации происходят все время миллионами случаев в результате природы этого вируса, - но не отобралось пока эволюционным отбором в ходе эпидемического процесса ни одной пока что мутации, которая повлияла бы на необходимость менять специфичность тех вакцинных препаратов, которые сейчас уже созданы", - ответил Гинцбург на вопрос о том, будет ли необходимость в переработке существующей вакцины из-за возможных мутаций коронавируса.
На сегодняшний день, по словам эксперта, нет "никаких экспериментальных предпосылок" говорить о том, что вакцину придется менять, как это происходит с вирусом гриппа.
"Скорее всего, пока что мы видим, что эволюция идет, как у вируса кори. А вирус кори с момента возникновения, по всей видимости, человека, ни разу не менялся. Хотя человек очень тяжело им болеет, в отсутствии особенно вакцинации", - добавил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф