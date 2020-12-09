https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588390042.html

Казахстан проводит работу по налаживанию производства вакцины "Спутник V"

Казахстан проводит работу по налаживанию производства вакцины "Спутник V"

Казахстан проводит работу по налаживанию производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил в среду исполняющий обязанности заместителя... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:51

2020-12-09T12:51

2020-12-09T12:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

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НУР-СУЛТАН, 9 дек – РИА Новости. Казахстан проводит работу по налаживанию производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил в среду исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава республики Нурлыбек Асылбеков.Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря."Согласно договоренности, достигнутой главами Казахстана и РФ, принято решение о совместном производстве российской вакцины "Спутник V"… Она прошла первые и вторые (фазы – ред.) испытаний, третья, по информации российской стороны, пройдет в ближайшее время", - сказал Асылбеков на пресс-конференции.По его словам, только после окончания всех стадий испытаний и получения полных результатов будет решение по применению этой вакцины. "Нам российская сторона обещала предоставить (информацию – ред.) уже по третьей фазе… Только после этого будет возможность ее применения. На сегодняшний день, конечно, мы проводим работы по налаживанию производства данной вакцины", - сказал Асылбеков.Он напомнил, что производство вакцины планируется наладить на действующем производстве, наиболее подготовлена для этого площадка фармацевтического комплекса в Караганде (центральный Казахстан). "Строительство отдельного завода, цеха не подразумевается. Это все проводится на средства компании (производителя – ред.), со стороны государства вложения здесь не предусматриваются", - сказал Асылбеков.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

караганда

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-09T12:51 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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