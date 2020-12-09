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Казахстан проводит работу по налаживанию производства вакцины "Спутник V"
Казахстан проводит работу по налаживанию производства вакцины "Спутник V"
Казахстан проводит работу по налаживанию производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил в среду исполняющий обязанности заместителя... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:51
2020-12-09T12:51
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НУР-СУЛТАН, 9 дек – РИА Новости. Казахстан проводит работу по налаживанию производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил в среду исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава республики Нурлыбек Асылбеков.Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря."Согласно договоренности, достигнутой главами Казахстана и РФ, принято решение о совместном производстве российской вакцины "Спутник V"… Она прошла первые и вторые (фазы – ред.) испытаний, третья, по информации российской стороны, пройдет в ближайшее время", - сказал Асылбеков на пресс-конференции.По его словам, только после окончания всех стадий испытаний и получения полных результатов будет решение по применению этой вакцины. "Нам российская сторона обещала предоставить (информацию – ред.) уже по третьей фазе… Только после этого будет возможность ее применения. На сегодняшний день, конечно, мы проводим работы по налаживанию производства данной вакцины", - сказал Асылбеков.Он напомнил, что производство вакцины планируется наладить на действующем производстве, наиболее подготовлена для этого площадка фармацевтического комплекса в Караганде (центральный Казахстан). "Строительство отдельного завода, цеха не подразумевается. Это все проводится на средства компании (производителя – ред.), со стороны государства вложения здесь не предусматриваются", - сказал Асылбеков.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, караганда, казахстан

Казахстан проводит работу по налаживанию производства вакцины "Спутник V"

12:51 09.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : РФПИ
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НУР-СУЛТАН, 9 дек – РИА Новости. Казахстан проводит работу по налаживанию производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил в среду исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава республики Нурлыбек Асылбеков.
Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря.
"Согласно договоренности, достигнутой главами Казахстана и РФ, принято решение о совместном производстве российской вакцины "Спутник V"… Она прошла первые и вторые (фазы – ред.) испытаний, третья, по информации российской стороны, пройдет в ближайшее время", - сказал Асылбеков на пресс-конференции.
По его словам, только после окончания всех стадий испытаний и получения полных результатов будет решение по применению этой вакцины. "Нам российская сторона обещала предоставить (информацию – ред.) уже по третьей фазе… Только после этого будет возможность ее применения. На сегодняшний день, конечно, мы проводим работы по налаживанию производства данной вакцины", - сказал Асылбеков.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Он напомнил, что производство вакцины планируется наладить на действующем производстве, наиболее подготовлена для этого площадка фармацевтического комплекса в Караганде (центральный Казахстан). "Строительство отдельного завода, цеха не подразумевается. Это все проводится на средства компании (производителя – ред.), со стороны государства вложения здесь не предусматриваются", - сказал Асылбеков.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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