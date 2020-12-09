https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588352192.html

Попова рассказала о ходе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона"

Попова рассказала о ходе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона"

Около тысячи добровольцев уже привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", все чувствуют себя хорошо, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:46

2020-12-09T10:46

2020-12-09T11:06

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Около тысячи добровольцев уже привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", все чувствуют себя хорошо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день продолжаются пострегистрационные исследования вакцины, которую разработал "Вектор", пептидной вакцины. На сегодняшний день около тысячи человек в рамках клинических исследований пострегистрационных вакцину уже получили", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Она отметила, что исследование проходит хорошо, все чувствуют себя прекрасно, без каких-либо осложнений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество