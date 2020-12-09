https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588332078.html

ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса

ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ заявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против коронавируса, разработанной китайской... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:43

2020-12-09T08:43

2020-12-09T10:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

оаэ

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ заявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, которая показала эффективность в 86%, сообщает эмиратское агентство WAM."Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ объявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против COVID-19 Пекинского института биологических продуктов, это стало важным шагом на пути к борьбе с глобальной пандемией. Регистрация этой вакцины была проведена в ответ на заявку от компании Sinopharm CNBG", - сообщает агентство.Как отмечается, медики изучили данные промежуточного анализа третьей фазы исследований, проведенных компанией, которые показали, что вакцина имеет эффективность в 86%. Кроме того, данные не выявили проблем, касающихся безопасности применения препарата.Власти ОАЭ в сентябре разрешили прививать от коронавируса медицинских работников, имеющих дело с пациентами с COVID. Министерство здравоохранения и профилактики тогда отмечало, что вакцина "полноценная и полностью соответствует всем законам и регулирующим правилам". Министр здравоохранения ОАЭ Абдеррхаман аль-Овейс первым сделал эту прививку, после чего стали прививаться и другие члены эмиратского правительства. В частности, сообщалось, что прививку от коронавируса вакциной от Sinopharm сделал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян. В ноябре стало известно, что от коронавируса привился премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.Как ранее объявило министерство здравоохранения ОАЭ, более 30 тысяч человек 125 наций приняли участие в проходивших в Эмиратах клинических испытаниях разработанной китайской компанией вакцины от коронавируса, при этом никаких серьезных побочных эффектов у них зафиксировано не было.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html

китай

оаэ

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коронавирус covid-19, китай, оаэ, в мире