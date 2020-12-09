https://ria.ru/20201209/uluchsheniya-1588500854.html

Полпред в СФО отметил улучшения в работе "скорой" в Омской области

Полпред в СФО отметил улучшения в работе "скорой" в Омской области

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду отметил улучшения в системе оказания скорой помощи, отложенных вызовов сейчас нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:20

2020-12-09T20:20

2020-12-09T20:20

омская область

сергей меняйло

омская область

омск

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ОМСК, 9 дек — РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду отметил улучшения в системе оказания скорой помощи, отложенных вызовов сейчас нет, сообщается на сайте облправительства.Сергей Меняйло находится с трехдневным рабочим визитом в Омской области. Он поучаствовал во внеочередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и дал ряд рекомендаций властям региона. Полпред поручил увеличить число общественного транспорта в Омске в часы пик, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, передать экспресс-тесты на COVID омской скорой помощи и контролировать каждый этап поставки медикаментов.Полпред также посоветовал грамотно распределять койки внутри медучреждений: 20% коек необходимо держать в резерве и заполнять их только при срочной необходимости. Если пациент выздоравливает, нужно выписывать его или направлять на амбулаторное лечение (или долечивание) в другое подразделение, чтобы не отказывать в госпитализации другим больным, отмечают в облправительстве."Скорые" в Омске в октябре привезли больных к зданию минздрава региона из-за нехватки мест в больницах. После этого прошли проверки Росздравнадзора и Минздрава РФ, была отправлена в отставку министр здравоохранения Ирина Солдатова, приехавшая в Омск из Москвы. На ее место назначили депутата-врача из Омска Александра Мураховского.

https://ria.ru/20201208/pamyatnik-1588268467.html

омская область

омск

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сергей меняйло, омская область, омск