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Омская область
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Полпред в СФО отметил улучшения в работе "скорой" в Омской области
Полпред в СФО отметил улучшения в работе "скорой" в Омской области
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду отметил улучшения в системе оказания скорой помощи, отложенных вызовов сейчас нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:20
2020-12-09T20:20
омская область
сергей меняйло
омская область
омск
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ОМСК, 9 дек — РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду отметил улучшения в системе оказания&nbsp; скорой помощи, отложенных вызовов сейчас нет, сообщается на сайте облправительства.Сергей Меняйло находится с трехдневным рабочим визитом в Омской области. Он поучаствовал во внеочередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и дал ряд рекомендаций властям региона. Полпред поручил увеличить число общественного транспорта в Омске в часы пик, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, передать экспресс-тесты на COVID омской скорой помощи и контролировать каждый этап поставки медикаментов.Полпред также посоветовал грамотно распределять койки внутри медучреждений: 20% коек необходимо держать в резерве и заполнять их только при срочной необходимости. Если пациент выздоравливает, нужно выписывать его или направлять на амбулаторное лечение (или долечивание) в другое подразделение, чтобы не отказывать в госпитализации другим больным, отмечают в облправительстве."Скорые" в Омске в октябре привезли больных к зданию минздрава региона из-за нехватки мест в больницах. После этого&nbsp; прошли проверки Росздравнадзора и Минздрава РФ, была отправлена в отставку министр здравоохранения Ирина Солдатова, приехавшая в Омск из Москвы. На ее место назначили депутата-врача из Омска Александра Мураховского.
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сергей меняйло, омская область, омск

Полпред в СФО отметил улучшения в работе "скорой" в Омской области

20:20 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ОМСК, 9 дек — РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду отметил улучшения в системе оказания  скорой помощи, отложенных вызовов сейчас нет, сообщается на сайте облправительства.
Сергей Меняйло находится с трехдневным рабочим визитом в Омской области. Он поучаствовал во внеочередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и дал ряд рекомендаций властям региона. Полпред поручил увеличить число общественного транспорта в Омске в часы пик, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, передать экспресс-тесты на COVID омской скорой помощи и контролировать каждый этап поставки медикаментов.

"Мы провели обзвон всего региона по скорой помощи, отложенных вызовов нет. А то, что время реакции от 10 минут до часа, это сегодня уже в принципе хороший показатель, осталось только совершенствовать", — цитирует полпреда Сергея Меняйло сайт облправительства.

Полпред также посоветовал грамотно распределять койки внутри медучреждений: 20% коек необходимо держать в резерве и заполнять их только при срочной необходимости. Если пациент выздоравливает, нужно выписывать его или направлять на амбулаторное лечение (или долечивание) в другое подразделение, чтобы не отказывать в госпитализации другим больным, отмечают в облправительстве.

"Та система, которая выстроена в Омске, ее надо продвигать по всей области. Основная задача органов власти всех уровней – организовать эту работу. Главы муниципалитетов возглавляют районные штабы и не должны вести ее номинально. Врачи у нас работают во всех регионах, они на переднем крае, но им нужно помогать организационно", - цитируют в правительстве Омской области Сергея Меняйло.

"Скорые" в Омске в октябре привезли больных к зданию минздрава региона из-за нехватки мест в больницах. После этого  прошли проверки Росздравнадзора и Минздрава РФ, была отправлена в отставку министр здравоохранения Ирина Солдатова, приехавшая в Омск из Москвы. На ее место назначили депутата-врача из Омска Александра Мураховского.
Полпред президента РФ Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков приняли участие в церемонии открытия памятника омским военным медикам - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 17:52Омская область
Полпред в СФО открыл в Омске памятник военным медикам
 
Омская областьСергей МеняйлоОмская областьОмск
 
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