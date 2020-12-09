Полпред в СФО отметил улучшения в работе "скорой" в Омской области
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
ОМСК, 9 дек — РИА Новости. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло в среду отметил улучшения в системе оказания скорой помощи, отложенных вызовов сейчас нет, сообщается на сайте облправительства.
Сергей Меняйло находится с трехдневным рабочим визитом в Омской области. Он поучаствовал во внеочередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и дал ряд рекомендаций властям региона. Полпред поручил увеличить число общественного транспорта в Омске в часы пик, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, передать экспресс-тесты на COVID омской скорой помощи и контролировать каждый этап поставки медикаментов.
"Мы провели обзвон всего региона по скорой помощи, отложенных вызовов нет. А то, что время реакции от 10 минут до часа, это сегодня уже в принципе хороший показатель, осталось только совершенствовать", — цитирует полпреда Сергея Меняйло сайт облправительства.
Полпред также посоветовал грамотно распределять койки внутри медучреждений: 20% коек необходимо держать в резерве и заполнять их только при срочной необходимости. Если пациент выздоравливает, нужно выписывать его или направлять на амбулаторное лечение (или долечивание) в другое подразделение, чтобы не отказывать в госпитализации другим больным, отмечают в облправительстве.
"Та система, которая выстроена в Омске, ее надо продвигать по всей области. Основная задача органов власти всех уровней – организовать эту работу. Главы муниципалитетов возглавляют районные штабы и не должны вести ее номинально. Врачи у нас работают во всех регионах, они на переднем крае, но им нужно помогать организационно", - цитируют в правительстве Омской области Сергея Меняйло.
"Скорые" в Омске в октябре привезли больных к зданию минздрава региона из-за нехватки мест в больницах. После этого прошли проверки Росздравнадзора и Минздрава РФ, была отправлена в отставку министр здравоохранения Ирина Солдатова, приехавшая в Омск из Москвы. На ее место назначили депутата-врача из Омска Александра Мураховского.
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