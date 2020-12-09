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"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал Международный валютный фон (МВФ) за отношение к РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:16
2020-12-09T06:24
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
мвф
сша
киев
украина
в мире
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"Дешевые рабы": в Раде раскрыли истинное отношение МВФ к украинцам
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал Международный валютный фон (МВФ) за отношение к жителям страны.Парламентарий указал на несправедливые, по его мнению, условия предоставления помощи Киеву со стороны международных финансовых организаций."К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины", — заявил Рабинович.В завершение депутат заявил, что МВФ необходимо "выгнать" из страны.Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих Международного валютного фона в начале июня, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил. Ожидалось, что остальную сумму перечислят в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов: в конце июня, в конце сентября и по итогам двух обзоров в 2021 году. Однако, как заявил на днях советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов, до конца года нового транша не будет.Механизм быстрого финансирования МВФ предусмотрен для оказания экстренной помощи членам фонда, его применяют для финансовой поддержки в условиях пандемии COVID-19. Как сообщала в апреле директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, за такой поддержкой обратились более ста стран.
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, мвф, сша, киев, украина, в мире

"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам

06:16 09.12.2020 (обновлено: 06:24 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал Международный валютный фон (МВФ) за отношение к жителям страны.

"Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, <...> (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал Рабинович в эфире канала NewsOne.

Парламентарий указал на несправедливые, по его мнению, условия предоставления помощи Киеву со стороны международных финансовых организаций.
"К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины", — заявил Рабинович.
В завершение депутат заявил, что МВФ необходимо "выгнать" из страны.
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Механизм быстрого финансирования МВФ предусмотрен для оказания экстренной помощи членам фонда, его применяют для финансовой поддержки в условиях пандемии COVID-19. Как сообщала в апреле директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, за такой поддержкой обратились более ста стран.
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныМВФСШАКиевУкраинаВ мире
 
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