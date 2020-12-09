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OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии
OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии
Укладка "Северного потока — 2" в декабре будет проходить в водах Германии, заявил глава компании-партнера проекта, австрийской OMV, и президент... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:55
2020-12-09T21:46
райнер зеле
северный поток — 2
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германия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Укладка "Северного потока — 2" в декабре будет проходить в водах Германии, заявил глава компании-партнера проекта, австрийской OMV, и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.В ВТП позднее уточнили РИА Новости, что речь идет о проведении работ в германских водах в декабре, а не об их завершении."Северный поток — 2" предполагает создание газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый).Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило 5 декабря, что вплоть до 31 декабря трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
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райнер зеле, северный поток — 2, omv, германия, в мире

OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии

12:55 09.12.2020 (обновлено: 21:46 09.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Укладка "Северного потока — 2" в декабре будет проходить в водах Германии, заявил глава компании-партнера проекта, австрийской OMV, и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.
"В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод", — сказал он в ходе пресс-конференции "Опрос по деловому климату в России — перспективы экономического развития в 2021 году".
В ВТП позднее уточнили РИА Новости, что речь идет о проведении работ в германских водах в декабре, а не об их завершении.
"Северный поток — 2" предполагает создание газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый).
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило 5 декабря, что вплоть до 31 декабря трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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