https://ria.ru/20201209/ukladka-1588391442.html

OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии

OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии

Укладка "Северного потока — 2" в декабре будет проходить в водах Германии, заявил глава компании-партнера проекта, австрийской OMV, и президент... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:55

2020-12-09T12:55

2020-12-09T21:46

райнер зеле

северный поток — 2

omv

германия

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Укладка "Северного потока — 2" в декабре будет проходить в водах Германии, заявил глава компании-партнера проекта, австрийской OMV, и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.В ВТП позднее уточнили РИА Новости, что речь идет о проведении работ в германских водах в декабре, а не об их завершении."Северный поток — 2" предполагает создание газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый).Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило 5 декабря, что вплоть до 31 декабря трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

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райнер зеле, северный поток — 2, omv, германия, в мире