OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии
12:55 09.12.2020 (обновлено: 21:46 09.12.2020)
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Укладка "Северного потока — 2" в декабре будет проходить в водах Германии, заявил глава компании-партнера проекта, австрийской OMV, и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.
"В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод", — сказал он в ходе пресс-конференции "Опрос по деловому климату в России — перспективы экономического развития в 2021 году".
В ВТП позднее уточнили РИА Новости, что речь идет о проведении работ в германских водах в декабре, а не об их завершении.
"Северный поток — 2" предполагает создание газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый).
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в конце ноября сообщал РИА Новости о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило 5 декабря, что вплоть до 31 декабря трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"