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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
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В Белоруссии задержали мужчину, угрожавшего журналисту RT
В Белоруссии задержали мужчину, угрожавшего журналисту RT
В Белоруссии задержали жителя Минска, который угрожал журналисту RT Константину Придыбайло, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:53
2020-12-09T20:09
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МИНСК, 9 дек — РИА Новости. В Белоруссии задержали жителя Минска, который угрожал журналисту RT Константину Придыбайло, сообщила пресс-служба МВД республики."В сентябре в милицию обратился 31-летний продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону. Оперативники ГУБОПиК МВД выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.После задержания следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. Отмечается, что "фигурант работает в столичном соццентре религиозного толка".Придыбайло ранее освещал акции протеста оппозиции в Белоруссии. Он публиковал в своем Telegram-канале скриншоты с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников RT.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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телеканал rt, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали мужчину, угрожавшего журналисту RT

18:53 09.12.2020 (обновлено: 20:09 09.12.2020)
 
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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МИНСК, 9 дек — РИА Новости. В Белоруссии задержали жителя Минска, который угрожал журналисту RT Константину Придыбайло, сообщила пресс-служба МВД республики.
"В сентябре в милицию обратился 31-летний продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону. Оперативники ГУБОПиК МВД выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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После задержания следователи провели проверку и возбудили уголовное дело.
Отмечается, что "фигурант работает в столичном соццентре религиозного толка".
Придыбайло ранее освещал акции протеста оппозиции в Белоруссии. Он публиковал в своем Telegram-канале скриншоты с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников RT.
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