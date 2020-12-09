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В Белоруссии задержали мужчину, угрожавшего журналисту RT
В Белоруссии задержали мужчину, угрожавшего журналисту RT
В Белоруссии задержали жителя Минска, который угрожал журналисту RT Константину Придыбайло, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:53
2020-12-09T18:53
2020-12-09T20:09
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МИНСК, 9 дек — РИА Новости. В Белоруссии задержали жителя Минска, который угрожал журналисту RT Константину Придыбайло, сообщила пресс-служба МВД республики."В сентябре в милицию обратился 31-летний продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону. Оперативники ГУБОПиК МВД выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.После задержания следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. Отмечается, что "фигурант работает в столичном соццентре религиозного толка".Придыбайло ранее освещал акции протеста оппозиции в Белоруссии. Он публиковал в своем Telegram-канале скриншоты с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников RT.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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