США обвинили Россию в безответственном поведении в космосе
22:13 09.12.2020 (обновлено: 22:28 09.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США считают действия России в космосе "безответственным поведением", угрожающим американским интересам, заявил на заседании Национального космического совета директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
"Россия, в особенности в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию… Мы считаем это угрожающим поведением", - сказал Рэтклифф, сообщив, что "за минувший год Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника". Он отметил, что ранее Россия осуществляла запуск подобного аппарата, который, по оценкам США, обладает признаками космического оружия.
"Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском по мере того, как Китай и Россия разрабатывают и размещают разрушительное оружие для создания угроз возможностям США и их союзников в космосе", - заявил глава национальной разведки. По его словам, действия России "не являются действием ответственной космической державы".