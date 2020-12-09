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Украина намерена отказаться от угля в качестве топлива до 2070 года
Украина намерена отказаться от угля в качестве топлива до 2070 года
Украина намерена до 2070 года отказаться от использования угля в качестве топлива, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:15
2020-12-09T15:15
денис шмыгаль
донбасс
украина
в мире
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Украина намерена до 2070 года отказаться от использования угля в качестве топлива, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, поэтому стране необходимо привлечь международную техническую и финансовую помощь.Кабинет министров Украины в июле установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС в целях стабильной работы угольных предприятий.Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем украинских властей, добывают уголь газовой группы.
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денис шмыгаль, донбасс, украина, в мире

Украина намерена отказаться от угля в качестве топлива до 2070 года

15:15 09.12.2020
 
© Fotolia / IvanУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Fotolia / Ivan
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Украина намерена до 2070 года отказаться от использования угля в качестве топлива, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал Шмыгаль.
По его словам, самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, поэтому стране необходимо привлечь международную техническую и финансовую помощь.
Кабинет министров Украины в июле установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС в целях стабильной работы угольных предприятий.
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем украинских властей, добывают уголь газовой группы.
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