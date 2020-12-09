https://ria.ru/20201209/ugl-1588432455.html
Украина намерена отказаться от угля в качестве топлива до 2070 года
Украина намерена отказаться от угля в качестве топлива до 2070 года
Украина намерена до 2070 года отказаться от использования угля в качестве топлива, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:15
2020-12-09T15:15
2020-12-09T15:15
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Украина намерена до 2070 года отказаться от использования угля в качестве топлива, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, поэтому стране необходимо привлечь международную техническую и финансовую помощь.Кабинет министров Украины в июле установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС в целях стабильной работы угольных предприятий.Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем украинских властей, добывают уголь газовой группы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/gaz-1580518371.html
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денис шмыгаль, донбасс, украина, в мире