https://ria.ru/20201209/uchitel-1588348628.html
СМИ: во Франции еще пять человек задержали по делу об убийстве учителя
СМИ: во Франции еще пять человек задержали по делу об убийстве учителя
Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек в связи с расследованием дела об убийстве учителя... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:29
2020-12-09T10:29
2020-12-09T10:29
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580291171_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_babe9080f58e22b3061367d5619be8eb.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек в связи с расследованием дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати близ Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.Молодые люди в возрасте от 18 до 21 года подозреваются в том, что вступали в контакт с Абдулахом Анзоровым, который в ноябре текущего года напал на преподавателя. Все они, как и Анзоров, имеют чеченское происхождение. Операция по задержанию молодых людей прошла в департаментах Верхняя Луара и Приморская Сена.Всего, как сообщают французские СМИ, по делу об убийстве преподавателя к суду привлечены 14 человек, из них пяти предъявлены обвинения в соучастии в преступлении.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
https://ria.ru/20201207/pokhorony-1588013700.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580291171_60:189:2539:2048_1920x0_80_0_0_abf8fc7e420603799540ab68376da17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, франция, париж, в мире