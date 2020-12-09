https://ria.ru/20201209/uchitel-1588348628.html

СМИ: во Франции еще пять человек задержали по делу об убийстве учителя

СМИ: во Франции еще пять человек задержали по делу об убийстве учителя

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек в связи с расследованием дела об убийстве учителя... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:29

2020-12-09T10:29

2020-12-09T10:29

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек в связи с расследованием дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати близ Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.Молодые люди в возрасте от 18 до 21 года подозреваются в том, что вступали в контакт с Абдулахом Анзоровым, который в ноябре текущего года напал на преподавателя. Все они, как и Анзоров, имеют чеченское происхождение. Операция по задержанию молодых людей прошла в департаментах Верхняя Луара и Приморская Сена.Всего, как сообщают французские СМИ, по делу об убийстве преподавателя к суду привлечены 14 человек, из них пяти предъявлены обвинения в соучастии в преступлении.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

https://ria.ru/20201207/pokhorony-1588013700.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, париж, в мире