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СМИ: во Франции еще пять человек задержали по делу об убийстве учителя
СМИ: во Франции еще пять человек задержали по делу об убийстве учителя
Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек в связи с расследованием дела об убийстве учителя... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:29
2020-12-09T10:29
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек в связи с расследованием дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати близ Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.Молодые люди в возрасте от 18 до 21 года подозреваются в том, что вступали в контакт с Абдулахом Анзоровым, который в ноябре текущего года напал на преподавателя. Все они, как и Анзоров, имеют чеченское происхождение. Операция по задержанию молодых людей прошла в департаментах Верхняя Луара и Приморская Сена.Всего, как сообщают французские СМИ, по делу об убийстве преподавателя к суду привлечены 14 человек, из них пяти предъявлены обвинения в соучастии в преступлении.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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убийство учителя во франции, франция, париж, в мире

СМИ: во Франции еще пять человек задержали по делу об убийстве учителя

10:29 09.12.2020
 
© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали еще пять человек в связи с расследованием дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати близ Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Молодые люди в возрасте от 18 до 21 года подозреваются в том, что вступали в контакт с Абдулахом Анзоровым, который в ноябре текущего года напал на преподавателя. Все они, как и Анзоров, имеют чеченское происхождение. Операция по задержанию молодых людей прошла в департаментах Верхняя Луара и Приморская Сена.
Всего, как сообщают французские СМИ, по делу об убийстве преподавателя к суду привлечены 14 человек, из них пяти предъявлены обвинения в соучастии в преступлении.
Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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