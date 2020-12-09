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В Красноярске проверят данные об издевательствах учителя над школьниками
В Красноярске проверят данные об издевательствах учителя над школьниками
Полиция начала проверку по факту инцидента в одной из школ Красноярска, где учитель физкультуры якобы издевается над учениками, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:48
2020-12-09T13:53
заиграевский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку по факту инцидента в одной из школ Красноярска, где учитель физкультуры якобы издевается над учениками, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены педагоги и родители школьников, а также сами учащиеся.По данным телеканала, педагог заставлял третьеклассников мыть полы, запирал в раздевалке. А также трех учеников за плохое поведение, якобы отшлепал кроссовком.Физрук уволен в Красноярске после появления информации об издевательствах над учениками, сообщили директор школы №13 Олег Елин."В настоящее время трудовые отношения с педагогом прекращены", - сказал Елин в видео, распространенном управлением образования мэрии Красноярска.Елин рассказал, что ему предоставлена докладная одного из учителей, в которой сообщается, что учитель физкультуры, со слов детей, привлекал их к труду без согласия родителей. По его словам, он заставлял их мыть борцовский ковер. Елин отметил, что частично факты привлечения детей были подтверждены.Ранее СУСК по Бурятии сообщил, что следователи начали проверку после инцидента в одной из школ Заиграевского района Бурятии, где учитель якобы ударила ученика по голове. На видео в интернете учитель кричит на ученика за то, что тот мешает вести урок, а затем подходит к нему и наносит удар ладонью по голове. Как только стало известно об инциденте, педагог уволилась из школы по собственному желанию.
https://ria.ru/20201208/izbienie-1588314936.html
заиграевский район
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заиграевский район, красноярск, происшествия

В Красноярске проверят данные об издевательствах учителя над школьниками

09:48 09.12.2020 (обновлено: 13:53 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку по факту инцидента в одной из школ Красноярска, где учитель физкультуры якобы издевается над учениками, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"Сотрудниками полиции инициировано проведение проверки по факту публикации в СМИ информации о том, что "учитель физкультуры в одной из школ города издевался над школьниками", ... что учитель физкультуры применял физическую силу при общении со школьниками", - говорится в сообщении.
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В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены педагоги и родители школьников, а также сами учащиеся.
По данным телеканала, педагог заставлял третьеклассников мыть полы, запирал в раздевалке. А также трех учеников за плохое поведение, якобы отшлепал кроссовком.
Физрук уволен в Красноярске после появления информации об издевательствах над учениками, сообщили директор школы №13 Олег Елин.
"В настоящее время трудовые отношения с педагогом прекращены", - сказал Елин в видео, распространенном управлением образования мэрии Красноярска.
Елин рассказал, что ему предоставлена докладная одного из учителей, в которой сообщается, что учитель физкультуры, со слов детей, привлекал их к труду без согласия родителей. По его словам, он заставлял их мыть борцовский ковер. Елин отметил, что частично факты привлечения детей были подтверждены.
Ранее СУСК по Бурятии сообщил, что следователи начали проверку после инцидента в одной из школ Заиграевского района Бурятии, где учитель якобы ударила ученика по голове. На видео в интернете учитель кричит на ученика за то, что тот мешает вести урок, а затем подходит к нему и наносит удар ладонью по голове. Как только стало известно об инциденте, педагог уволилась из школы по собственному желанию.
 
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