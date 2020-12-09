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Российские военные показали "тяжелый бой" в Крыму
Российские военные показали "тяжелый бой" в Крыму
Подразделения Черноморского флота продемонстрировали в Крыму "тяжелый бой" с противником. Кадры с учений показал телеканал "Звезда". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:11
2020-12-09T17:11
2020-12-09T17:11
россия
черноморский флот вмф россии
военные учения - безопасность
республика крым
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Подразделения Черноморского флота продемонстрировали в Крыму "тяжелый бой" с противником. Кадры с учений показал телеканал "Звезда".В схватке с условным противником участвовали более 500 военных, а также 30 единиц техники. На полигоне отрабатывались приемы эвакуации из горящих и поврежденных машин и тактические элементы с участием экипажей бронетранспортеров. Кроме того, военнослужащие демонстрировали поражение движущихся и статичных мишеней на расстоянии от ста метров до километра.Телеканал отмечает, что учения были максимально приближены к условиям реального "тяжелого боя". Подчеркивается, что тренировки в Крыму проходили не только днем, но и ночью.
https://ria.ru/20201208/terminator-1588074627.html
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россия, черноморский флот вмф россии, военные учения - безопасность, республика крым, безопасность