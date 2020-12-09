https://ria.ru/20201209/ucheniya-1588460181.html

Российские военные показали "тяжелый бой" в Крыму

Российские военные показали "тяжелый бой" в Крыму

Подразделения Черноморского флота продемонстрировали в Крыму "тяжелый бой" с противником. Кадры с учений показал телеканал "Звезда". РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:11

2020-12-09T17:11

2020-12-09T17:11

россия

черноморский флот вмф россии

военные учения - безопасность

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Подразделения Черноморского флота продемонстрировали в Крыму "тяжелый бой" с противником. Кадры с учений показал телеканал "Звезда".В схватке с условным противником участвовали более 500 военных, а также 30 единиц техники. На полигоне отрабатывались приемы эвакуации из горящих и поврежденных машин и тактические элементы с участием экипажей бронетранспортеров. Кроме того, военнослужащие демонстрировали поражение движущихся и статичных мишеней на расстоянии от ста метров до километра.Телеканал отмечает, что учения были максимально приближены к условиям реального "тяжелого боя". Подчеркивается, что тренировки в Крыму проходили не только днем, но и ночью.

https://ria.ru/20201208/terminator-1588074627.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черноморский флот вмф россии, военные учения - безопасность, республика крым, безопасность