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Песков не стал комментировать вопрос о кандидатах на пост главы ЦИК
Песков не стал комментировать вопрос о кандидатах на пост главы ЦИК
Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе о кандидатах на пост главы ЦИК России и возможности сохранения за Эллой Памфиловой этой должности, заявил... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:12
2020-12-09T13:12
элла памфилова
цик рф
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе о кандидатах на пост главы ЦИК России и возможности сохранения за Эллой Памфиловой этой должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кадровую работу мы никогда не комментировали, это является правилом. Контакты с ЦИКом курирует в администрации управление внутренней политики, но все кадровые дела мы никогда не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, началось ли согласование кандидатов в члены ЦИК по президентской квоте, есть ли решение по продлению полномочий главы комиссии Памфиловой.Срок полномочий действующего состава Центризбиркома России истекает 28 марта. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что предварительный список нового состава ЦИК РФ будет готов после 20 декабря.
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элла памфилова, цик рф, дмитрий песков, политика

Песков не стал комментировать вопрос о кандидатах на пост главы ЦИК

13:12 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе о кандидатах на пост главы ЦИК России и возможности сохранения за Эллой Памфиловой этой должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кадровую работу мы никогда не комментировали, это является правилом. Контакты с ЦИКом курирует в администрации управление внутренней политики, но все кадровые дела мы никогда не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, началось ли согласование кандидатов в члены ЦИК по президентской квоте, есть ли решение по продлению полномочий главы комиссии Памфиловой.
Срок полномочий действующего состава Центризбиркома России истекает 28 марта. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что предварительный список нового состава ЦИК РФ будет готов после 20 декабря.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 11:01
Состав ЦИК России готовится к переменам
 
Элла ПамфиловаЦИК РФДмитрий ПесковПолитика
 
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