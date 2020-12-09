https://ria.ru/20201209/tsik-1588397368.html

Песков не стал комментировать вопрос о кандидатах на пост главы ЦИК

Песков не стал комментировать вопрос о кандидатах на пост главы ЦИК

Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе о кандидатах на пост главы ЦИК России и возможности сохранения за Эллой Памфиловой этой должности, заявил... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:12

2020-12-09T13:12

2020-12-09T13:12

элла памфилова

цик рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе о кандидатах на пост главы ЦИК России и возможности сохранения за Эллой Памфиловой этой должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кадровую работу мы никогда не комментировали, это является правилом. Контакты с ЦИКом курирует в администрации управление внутренней политики, но все кадровые дела мы никогда не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, началось ли согласование кандидатов в члены ЦИК по президентской квоте, есть ли решение по продлению полномочий главы комиссии Памфиловой.Срок полномочий действующего состава Центризбиркома России истекает 28 марта. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что предварительный список нового состава ЦИК РФ будет готов после 20 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/tsik-rossii-1587976930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, дмитрий песков, политика