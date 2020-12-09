Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/tsenzura-1588448384.html
Госдума приняла в I чтении проект об ответных мерах за цензуру СМИ
Госдума приняла в I чтении проект об ответных мерах за цензуру СМИ
Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:29
2020-12-09T18:41
facebook
антон горелкин
youtube
госдума рф
александр хинштейн
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/65/1551416511_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_673a652ec43cf34058253ba933dcfac9.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.Проект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, блокировка и замедление трафика могут сочетаться со штрафом, так как "одно другое не отменяет". По его словам, блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.В свою очередь, еще один составитель документа Антон Горелкин уточнил агентству, что штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о принятых мерах.Законопроект будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала ведомство направит предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если это не произойдет в положенный срок, то доступ к ресурсу полностью или частично ограничат.Вместе с тем, как отметил первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский, законопроект не обязывает Роскомнадзор вводить санкции, а лишь дает необходимый для этого инструмент.
https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html
https://ria.ru/20201209/smi-1588368421.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155141/65/1551416511_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_413f8011b54cb1e7006b60c1a365ed02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, антон горелкин, youtube, госдума рф, александр хинштейн, twitter, общество

Госдума приняла в I чтении проект об ответных мерах за цензуру СМИ

16:29 09.12.2020 (обновлено: 18:41 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.
Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.
Проект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.
Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, блокировка и замедление трафика могут сочетаться со штрафом, так как "одно другое не отменяет". По его словам, блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.
В свою очередь, еще один составитель документа Антон Горелкин уточнил агентству, что штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
Главная страница сайта Baltnews.lv - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 15:20Медиавойны
В МИА "Россия сегодня" назвали блокировку Baltnews в Facebook цензурой
Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.
Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о принятых мерах.
Законопроект будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube.
Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала ведомство направит предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если это не произойдет в положенный срок, то доступ к ресурсу полностью или частично ограничат.
Вместе с тем, как отметил первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский, законопроект не обязывает Роскомнадзор вводить санкции, а лишь дает необходимый для этого инструмент.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 11:47
Роскомнадзор поддержал законопроект о представителях СМИ на митингах
 
FacebookАнтон ГорелкинYouTubeГосдума РФАлександр ХинштейнTwitterОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния