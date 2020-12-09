https://ria.ru/20201209/tsenzura-1588448384.html

Госдума приняла в I чтении проект об ответных мерах за цензуру СМИ

Госдума приняла в I чтении проект об ответных мерах за цензуру СМИ

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:29

2020-12-09T16:29

2020-12-09T18:41

facebook

антон горелкин

youtube

госдума рф

александр хинштейн

twitter

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/65/1551416511_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_673a652ec43cf34058253ba933dcfac9.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.Проект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, блокировка и замедление трафика могут сочетаться со штрафом, так как "одно другое не отменяет". По его словам, блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.В свою очередь, еще один составитель документа Антон Горелкин уточнил агентству, что штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о принятых мерах.Законопроект будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала ведомство направит предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если это не произойдет в положенный срок, то доступ к ресурсу полностью или частично ограничат.Вместе с тем, как отметил первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский, законопроект не обязывает Роскомнадзор вводить санкции, а лишь дает необходимый для этого инструмент.

https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html

https://ria.ru/20201209/smi-1588368421.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, антон горелкин, youtube, госдума рф, александр хинштейн, twitter, общество