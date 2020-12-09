https://ria.ru/20201209/tsenzura-1588448384.html
Госдума приняла в I чтении проект об ответных мерах за цензуру СМИ
Госдума приняла в I чтении проект об ответных мерах за цензуру СМИ
Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:29
2020-12-09T16:29
2020-12-09T18:41
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.Проект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, блокировка и замедление трафика могут сочетаться со штрафом, так как "одно другое не отменяет". По его словам, блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.В свою очередь, еще один составитель документа Антон Горелкин уточнил агентству, что штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о принятых мерах.Законопроект будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала ведомство направит предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если это не произойдет в положенный срок, то доступ к ресурсу полностью или частично ограничат.Вместе с тем, как отметил первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский, законопроект не обязывает Роскомнадзор вводить санкции, а лишь дает необходимый для этого инструмент.
https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html
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facebook, антон горелкин, youtube, госдума рф, александр хинштейн, twitter, общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума
в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.
Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.
Проект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.
Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн
, блокировка и замедление трафика могут сочетаться со штрафом, так как "одно другое не отменяет". По его словам, блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.
В свою очередь, еще один составитель документа Антон Горелкин
уточнил агентству, что штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.
Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор
, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о принятых мерах.
Законопроект будет распространяться в том числе на Twitter
, Facebook
и YouTube
.
Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала ведомство направит предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если это не произойдет в положенный срок, то доступ к ресурсу полностью или частично ограничат.
Вместе с тем, как отметил первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский, законопроект не обязывает Роскомнадзор вводить санкции, а лишь дает необходимый для этого инструмент.