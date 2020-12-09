Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201209/tramp-1588462353.html
Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов
Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов
Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:21
2020-12-09T17:21
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
невада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_0:185:3244:2010_1920x0_80_0_0_2c65ddc070fe9af289ddc56f90d8b516.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда, размещенном на сайте телеканала 8NewsNow.Ранее иск штаба отклонил окружной суд. Представители Трампа утверждали, что более 61 тысячи избирателей в Неваде проголосовали дважды или же не являлись жителями штата. По мнению Верховного суда Невады, авторы иска не смогли представить достаточные доказательства, чтобы подкрепить свои утверждения.В ноябре Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате, подтвердив победу демократа Джо Байдена. Он набрал 50,1% голосов, Трамп – 47,7%. Разрыв между ними составляет около 34 тысяч голосов.
https://ria.ru/20201208/vybory-1588130173.html
сша
невада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_513:0:3244:2048_1920x0_80_0_0_a75de8fa8fff630fd3a80680affe853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире

Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов

17:21 09.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда, размещенном на сайте телеканала 8NewsNow.
Ранее иск штаба отклонил окружной суд. Представители Трампа утверждали, что более 61 тысячи избирателей в Неваде проголосовали дважды или же не являлись жителями штата. По мнению Верховного суда Невады, авторы иска не смогли представить достаточные доказательства, чтобы подкрепить свои утверждения.
В ноябре Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате, подтвердив победу демократа Джо Байдена. Он набрал 50,1% голосов, Трамп – 47,7%. Разрыв между ними составляет около 34 тысяч голосов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 02:56Выборы президента США — 2020
Трамп частично лишится рычагов для оспаривания результатов выборов
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАНевадаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния