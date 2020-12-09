https://ria.ru/20201209/tramp-1588462353.html
Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов
Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов
Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:21
2020-12-09T17:21
2020-12-09T17:21
выборы президента сша — 2020
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невада
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда, размещенном на сайте телеканала 8NewsNow.Ранее иск штаба отклонил окружной суд. Представители Трампа утверждали, что более 61 тысячи избирателей в Неваде проголосовали дважды или же не являлись жителями штата. По мнению Верховного суда Невады, авторы иска не смогли представить достаточные доказательства, чтобы подкрепить свои утверждения.В ноябре Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате, подтвердив победу демократа Джо Байдена. Он набрал 50,1% голосов, Трамп – 47,7%. Разрыв между ними составляет около 34 тысяч голосов.
https://ria.ru/20201208/vybory-1588130173.html
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дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире