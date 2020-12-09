https://ria.ru/20201209/tramp-1588462353.html

Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов

Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов

Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:21

2020-12-09T17:21

2020-12-09T17:21

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

невада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_0:185:3244:2010_1920x0_80_0_0_2c65ddc070fe9af289ddc56f90d8b516.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда, размещенном на сайте телеканала 8NewsNow.Ранее иск штаба отклонил окружной суд. Представители Трампа утверждали, что более 61 тысячи избирателей в Неваде проголосовали дважды или же не являлись жителями штата. По мнению Верховного суда Невады, авторы иска не смогли представить достаточные доказательства, чтобы подкрепить свои утверждения.В ноябре Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате, подтвердив победу демократа Джо Байдена. Он набрал 50,1% голосов, Трамп – 47,7%. Разрыв между ними составляет около 34 тысяч голосов.

https://ria.ru/20201208/vybory-1588130173.html

сша

невада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире