В Госдуме оценили шансы Трампа добиться пересмотра итогов выборов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иск генерального прокурора Техаса едва ли сможет помочь Дональду Трампу добиться пересмотра итогов президентских выборов, однако такой демарш является свидетельством раскола американского общества, который приобретает не только политический, но и территориальный характер, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее власти штата Техас подали иск в Верховный суд (ВС) США с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган состоялось с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
Политик напомнила, что в самом Техасе постоянно раздаются призывы о выходе из состава США, петиция с подобным призывом набрала в 2012 году 125 тысяч подписей, а с тех пор противоречия еще более обострились.
"В заявлении генпрокурора Техаса есть важный момент. В отличие от исков, поданных штабом Трампа, которые могут быть истолкованы как "эгоистичные попытки" отыграть поражение, в этом документе речь идет о защите прав граждан США", - отметила Панина.
Также она отмечает, что одновременно в заявлении звучит и требование уважать политическую субъектность не только Техаса, но и других двадцати пяти американских штатов, где официально победил Трамп.
"Заявление генерального прокурора Техаса едва ли сможет помочь Трампу добиться пересмотра итогов выборов. Вместе с тем, предпринятый властями Техаса демарш является свидетельством беспрецедентного раскола американского общества, который приобретает не только политический, но и территориальный характер", - считает Панина.