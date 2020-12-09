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В Минске призвали СНГ к полномасштабному режиму зоны свободной торговли
В Минске призвали СНГ к полномасштабному режиму зоны свободной торговли
Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко призвал страны СНГ на фоне волны протекционизма в мире обеспечить полномасштабный режим зоны свободной торговли... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:34
2020-12-09T19:34
игорь петришенко
снг
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко призвал страны СНГ на фоне волны протекционизма в мире обеспечить полномасштабный режим зоны свободной торговли товарами в Содружестве, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.По ее данным, заместитель премьер-министра заявил об этом во время участия в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств. Заседание прошло в среду в формате видеоконференции.Там приводятся слова вице-премьера, что "когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, партнеры по СНГ должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли".
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игорь петришенко, снг, белоруссия, в мире

В Минске призвали СНГ к полномасштабному режиму зоны свободной торговли

19:34 09.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко выступает во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко выступает во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко призвал страны СНГ на фоне волны протекционизма в мире обеспечить полномасштабный режим зоны свободной торговли товарами в Содружестве, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.
По ее данным, заместитель премьер-министра заявил об этом во время участия в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств. Заседание прошло в среду в формате видеоконференции.

"Вице-премьер обратил внимание, что актуальными остаются задача устранения барьеров в торговле в рамках Содружества, обеспечение на пространстве СНГ полномасштабного режима свободной торговли товарами, облегчение административных процедур для торговли и ведения бизнеса, промышленная кооперация, углубление сотрудничества в области инвестиций, инноваций, транспорта и других сферах", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Там приводятся слова вице-премьера, что "когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, партнеры по СНГ должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли".
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