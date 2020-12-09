https://ria.ru/20201209/torgovlya-1588493751.html

В Минске призвали СНГ к полномасштабному режиму зоны свободной торговли

В Минске призвали СНГ к полномасштабному режиму зоны свободной торговли

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко призвал страны СНГ на фоне волны протекционизма в мире обеспечить полномасштабный режим зоны свободной торговли... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:34

2020-12-09T19:34

2020-12-09T19:34

игорь петришенко

снг

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко призвал страны СНГ на фоне волны протекционизма в мире обеспечить полномасштабный режим зоны свободной торговли товарами в Содружестве, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.По ее данным, заместитель премьер-министра заявил об этом во время участия в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств. Заседание прошло в среду в формате видеоконференции.Там приводятся слова вице-премьера, что "когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, партнеры по СНГ должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли".

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/1588201380.html

белоруссия

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игорь петришенко, снг, белоруссия, в мире