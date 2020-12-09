https://ria.ru/20201209/tomaty-1588474149.html

Российские ретейлеры готовы заместить поставки томатов из Азербайджана

Российские ретейлеры готовы заместить поставки томатов из Азербайджана

Российские ретейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана в связи с запретом их ввоза в РФ на продукцию из других стран, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:02

2020-12-09T18:02

2020-12-09T21:48

россия

пятерочка (сеть магазинов)

ашан

x5 retail group

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ретейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана в связи с запретом их ввоза в РФ на продукцию из других стран, сообщили РИА Новости представители торговых сетей. Они также отметили, что поставки азербайджанских яблок минимальны.Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.Представитель X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") указал, что ритейлер принимает все возможные меры для замещения поставок продукции, попавшей под ограничения, и минимизации их влияния на покупателей."Например, в торговой сети "Перекресток" томаты из Азербайджана составляют небольшую долю в категории - порядка 5%, однако этот продукт пользуется популярностью", - отметили в компании. Заместить его планируется продукцией российского производства из южных регионов (в частности – из Дагестана), а также томатами из Казахстана.В пресс-службе "Ашан Ритейл Россия" отметили, что Азербайджан является крупным поставщиком томатов в Россию. "Однако на полках магазинов "Ашан" представлены также разнообразные виды томатов из России, Ирана и Турции. Для покрытия потребностей компания увеличит объемы поставок от действующих поставщиков и рассмотрит возможность поставок из других стран", - указали в сети.В свою очередь, яблоки из Азербайджана в "Перекрестке" практически не представлены, доля их закупки минимальна (менее 1%). "Поэтому никакого влияния новый запрет не окажет", - продолжили в X5. В "Ашане" также сообщили, что импорт яблок из Азербайджана минимален.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588341199.html

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588469552.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пятерочка (сеть магазинов), ашан, x5 retail group, азербайджан, экономика