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Российские ретейлеры готовы заместить поставки томатов из Азербайджана
Российские ретейлеры готовы заместить поставки томатов из Азербайджана
Российские ретейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана в связи с запретом их ввоза в РФ на продукцию из других стран, сообщили РИА... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:02
2020-12-09T21:48
россия
пятерочка (сеть магазинов)
ашан
x5 retail group
азербайджан
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ретейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана в связи с запретом их ввоза в РФ на продукцию из других стран, сообщили РИА Новости представители торговых сетей. Они также отметили, что поставки азербайджанских яблок минимальны.Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.Представитель X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") указал, что ритейлер принимает все возможные меры для замещения поставок продукции, попавшей под ограничения, и минимизации их влияния на покупателей."Например, в торговой сети "Перекресток" томаты из Азербайджана составляют небольшую долю в категории - порядка 5%, однако этот продукт пользуется популярностью", - отметили в компании. Заместить его планируется продукцией российского производства из южных регионов (в частности – из Дагестана), а также томатами из Казахстана.В пресс-службе "Ашан Ритейл Россия" отметили, что Азербайджан является крупным поставщиком томатов в Россию. "Однако на полках магазинов "Ашан" представлены также разнообразные виды томатов из России, Ирана и Турции. Для покрытия потребностей компания увеличит объемы поставок от действующих поставщиков и рассмотрит возможность поставок из других стран", - указали в сети.В свою очередь, яблоки из Азербайджана в "Перекрестке" практически не представлены, доля их закупки минимальна (менее 1%). "Поэтому никакого влияния новый запрет не окажет", - продолжили в X5. В "Ашане" также сообщили, что импорт яблок из Азербайджана минимален.
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588341199.html
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россия, пятерочка (сеть магазинов), ашан, x5 retail group, азербайджан, экономика

Российские ретейлеры готовы заместить поставки томатов из Азербайджана

18:02 09.12.2020 (обновлено: 21:48 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа помидоров на Преображенском рынке в Москве
Продажа помидоров на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские ретейлеры рассматривают возможности замещения томатов из Азербайджана в связи с запретом их ввоза в РФ на продукцию из других стран, сообщили РИА Новости представители торговых сетей. Они также отметили, что поставки азербайджанских яблок минимальны.
Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.
Томаты - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 09:59
Эксперт оценил последствия запрета поставок томатов из Азербайджана
Представитель X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") указал, что ритейлер принимает все возможные меры для замещения поставок продукции, попавшей под ограничения, и минимизации их влияния на покупателей.
"Например, в торговой сети "Перекресток" томаты из Азербайджана составляют небольшую долю в категории - порядка 5%, однако этот продукт пользуется популярностью", - отметили в компании. Заместить его планируется продукцией российского производства из южных регионов (в частности – из Дагестана), а также томатами из Казахстана.
В пресс-службе "Ашан Ритейл Россия" отметили, что Азербайджан является крупным поставщиком томатов в Россию. "Однако на полках магазинов "Ашан" представлены также разнообразные виды томатов из России, Ирана и Турции. Для покрытия потребностей компания увеличит объемы поставок от действующих поставщиков и рассмотрит возможность поставок из других стран", - указали в сети.
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Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов
В свою очередь, яблоки из Азербайджана в "Перекрестке" практически не представлены, доля их закупки минимальна (менее 1%). "Поэтому никакого влияния новый запрет не окажет", - продолжили в X5. В "Ашане" также сообщили, что импорт яблок из Азербайджана минимален.
 
РоссияПятерочка (сеть магазинов)АшанX5 Retail GroupАзербайджанЭкономика
 
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