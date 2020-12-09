Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские производители вполне смогут заместить предложение импортных томатов в условиях ограничений их поставок из других стран, при этом с внутреннего рынка уйдет дешевая и небезопасная для здоровья продукция, заявил РИА Новости президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
Россельхознадзор в последние недели сообщил о введении ограничений на ввоз растительной продукции - в основном, помидоров и перцев - из целого ряда стран. Вводимые меры связаны с её качеством: в ней все чаще стали обнаруживать опасные вирусы.
"Мы вполне сможем заместить импортные томаты, в том числе, не только за счет справедливой цены, доступной для потребителя, но и за счет того, что теперь российские производители смогут выстроить эффективные бизнес-модели, развивать собственные производства и значительно поднять показатели по импортозамещению, как это уже произошло по импортозамещению огурца", - сказал Ситников.
Он напомнил, что в 2020 году замещение импорта по огурцу уже достигло практически 95%, а по томату составляет пока 60%. Но ранее порядка 45% потребляемых томатов завозились в Россию из других стран, в том числе из Азербайджана, Турции, Китая, поэтому российские производители, продолжил эксперт, получили возможность окупить вложенные средства и более оптимистично смотреть на строительство новых теплиц даже в отсутствие господдержки.
Ситников уверен, что для российского потребителя сложившаяся ситуация не обернется значительным ростом цен на томаты. "Безусловно, уйдет категория томатов с очень низкой ценой и низким качеством, небезопасных для здоровья. Сегмент качественных томатов не претерпит изменений с точки зрения цены", - сказал собеседник агентства.