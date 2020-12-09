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Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов
Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов
Российские производители вполне смогут заместить предложение импортных томатов в условиях ограничений их поставок из других стран, при этом с внутреннего рынка... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:45
2020-12-09T17:45
ассоциация "теплицы россии"
россия
алексей ситников
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские производители вполне смогут заместить предложение импортных томатов в условиях ограничений их поставок из других стран, при этом с внутреннего рынка уйдет дешевая и небезопасная для здоровья продукция, заявил РИА Новости президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.Россельхознадзор в последние недели сообщил о введении ограничений на ввоз растительной продукции - в основном, помидоров и перцев - из целого ряда стран. Вводимые меры связаны с её качеством: в ней все чаще стали обнаруживать опасные вирусы.Он напомнил, что в 2020 году замещение импорта по огурцу уже достигло практически 95%, а по томату составляет пока 60%. Но ранее порядка 45% потребляемых томатов завозились в Россию из других стран, в том числе из Азербайджана, Турции, Китая, поэтому российские производители, продолжил эксперт, получили возможность окупить вложенные средства и более оптимистично смотреть на строительство новых теплиц даже в отсутствие господдержки.Ситников уверен, что для российского потребителя сложившаяся ситуация не обернется значительным ростом цен на томаты. "Безусловно, уйдет категория томатов с очень низкой ценой и низким качеством, небезопасных для здоровья. Сегмент качественных томатов не претерпит изменений с точки зрения цены", - сказал собеседник агентства.
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ассоциация "теплицы россии", россия, алексей ситников, экономика

Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов

17:45 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа помидоров на Преображенском рынке в Москве
Продажа помидоров на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские производители вполне смогут заместить предложение импортных томатов в условиях ограничений их поставок из других стран, при этом с внутреннего рынка уйдет дешевая и небезопасная для здоровья продукция, заявил РИА Новости президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
Россельхознадзор в последние недели сообщил о введении ограничений на ввоз растительной продукции - в основном, помидоров и перцев - из целого ряда стран. Вводимые меры связаны с её качеством: в ней все чаще стали обнаруживать опасные вирусы.
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"Мы вполне сможем заместить импортные томаты, в том числе, не только за счет справедливой цены, доступной для потребителя, но и за счет того, что теперь российские производители смогут выстроить эффективные бизнес-модели, развивать собственные производства и значительно поднять показатели по импортозамещению, как это уже произошло по импортозамещению огурца", - сказал Ситников.
Он напомнил, что в 2020 году замещение импорта по огурцу уже достигло практически 95%, а по томату составляет пока 60%. Но ранее порядка 45% потребляемых томатов завозились в Россию из других стран, в том числе из Азербайджана, Турции, Китая, поэтому российские производители, продолжил эксперт, получили возможность окупить вложенные средства и более оптимистично смотреть на строительство новых теплиц даже в отсутствие господдержки.
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Ситников уверен, что для российского потребителя сложившаяся ситуация не обернется значительным ростом цен на томаты. "Безусловно, уйдет категория томатов с очень низкой ценой и низким качеством, небезопасных для здоровья. Сегмент качественных томатов не претерпит изменений с точки зрения цены", - сказал собеседник агентства.
 
Ассоциация "Теплицы России"РоссияАлексей СитниковЭкономика
 
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