https://ria.ru/20201209/tomaty-1588469552.html

Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов

Российские производители готовы заместить поставки импортных томатов

Российские производители вполне смогут заместить предложение импортных томатов в условиях ограничений их поставок из других стран, при этом с внутреннего рынка... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:45

2020-12-09T17:45

2020-12-09T17:45

ассоциация "теплицы россии"

россия

алексей ситников

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские производители вполне смогут заместить предложение импортных томатов в условиях ограничений их поставок из других стран, при этом с внутреннего рынка уйдет дешевая и небезопасная для здоровья продукция, заявил РИА Новости президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.Россельхознадзор в последние недели сообщил о введении ограничений на ввоз растительной продукции - в основном, помидоров и перцев - из целого ряда стран. Вводимые меры связаны с её качеством: в ней все чаще стали обнаруживать опасные вирусы.Он напомнил, что в 2020 году замещение импорта по огурцу уже достигло практически 95%, а по томату составляет пока 60%. Но ранее порядка 45% потребляемых томатов завозились в Россию из других стран, в том числе из Азербайджана, Турции, Китая, поэтому российские производители, продолжил эксперт, получили возможность окупить вложенные средства и более оптимистично смотреть на строительство новых теплиц даже в отсутствие господдержки.Ситников уверен, что для российского потребителя сложившаяся ситуация не обернется значительным ростом цен на томаты. "Безусловно, уйдет категория томатов с очень низкой ценой и низким качеством, небезопасных для здоровья. Сегмент качественных томатов не претерпит изменений с точки зрения цены", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588341199.html

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588355824.html

россия

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ассоциация "теплицы россии", россия, алексей ситников, экономика