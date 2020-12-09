https://ria.ru/20201209/tomaty-1588373104.html

Россельхознадзор запретил импорт овощей из Узбекистана

Россельхознадзор запретил импорт овощей из Узбекистана

Россельхознадзор с 11 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:59

2020-12-09T11:59

2020-12-09T12:07

навоийская область

кашкадарьинская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

узбекистан

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 11 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.Служба указывает, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.Россельхознадзор напоминает, что ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской области (с 26 ноября) и из Навоийской области (с 4 декабря).

https://ria.ru/20201209/zapret-1588353858.html

навоийская область

кашкадарьинская область

узбекистан

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навоийская область, кашкадарьинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, экономика