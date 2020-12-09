Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588373104.html
Россельхознадзор запретил импорт овощей из Узбекистана
Россельхознадзор запретил импорт овощей из Узбекистана
Россельхознадзор с 11 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:59
2020-12-09T12:07
навоийская область
кашкадарьинская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
узбекистан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103794/66/1037946696_0:109:1586:1001_1920x0_80_0_0_34540103fb0961d2cd1f3d000e2cf242.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 11 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.Служба указывает, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.Россельхознадзор напоминает, что ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской области (с 26 ноября) и из Навоийской области (с 4 декабря).
https://ria.ru/20201209/zapret-1588353858.html
навоийская область
кашкадарьинская область
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/103794/66/1037946696_54:0:1533:1109_1920x0_80_0_0_00238b7e8d8c61c46eab51a7617018a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навоийская область, кашкадарьинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, экономика

Россельхознадзор запретил импорт овощей из Узбекистана

11:59 09.12.2020 (обновлено: 12:07 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
Сотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 11 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
Служба указывает, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.
"В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения указанного объекта на территории Российской Федерации Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан", - добавляет ведомство.
Россельхознадзор напоминает, что ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской области (с 26 ноября) и из Навоийской области (с 4 декабря).
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 10:52
В России запретили импорт некоторых овощей и фруктов из четырех стран
 
Навоийская областьКашкадарьинская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)УзбекистанЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния