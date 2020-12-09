Россельхознадзор запретил импорт овощей из Узбекистана
11:59 09.12.2020 (обновлено: 12:07 09.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 11 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.
Служба указывает, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов томатов, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Узбекистана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.
"В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения указанного объекта на территории Российской Федерации Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан", - добавляет ведомство.
Россельхознадзор напоминает, что ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской области (с 26 ноября) и из Навоийской области (с 4 декабря).