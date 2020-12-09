https://ria.ru/20201209/tomaty-1588359398.html

Россельхознадзор рассмотрит вопрос о запрете поставок томатов из Турции

Россельхознадзор рассмотрит вопрос о запрете поставок томатов из Турции

Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок зараженных томатов из Турции и может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции еще из... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:21

2020-12-09T11:21

2020-12-09T11:26

хатай (провинция)

анталья (провинция)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

турция

общество

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок зараженных томатов из Турции и может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции еще из двух провинций страны - Трабзон и Хатай, говорится в сообщении российского ведомства.Служба уточняет, что речь идет о южноамериканской томатной моли и западном калифорнийском (цветочном) трипсе. Помимо этого, в турецкой продукции были обнаружены вирусы мозаики пепино, пятнистого увядания томатов (бронзовости томата), коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которых Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера."Поставки зараженной продукции осуществляются преимущественно из провинций Анталья и Измир", - отмечает ведомство. Россельхознадзор ранее сообщил о введении с 11 декабря запрета на ввоз томатов и перца, произведенных или экспортируемых из этих провинций.Россельхознадзор также указывает, что министерство сельского и лесного хозяйства Турции было официально уведомлено о сложившейся ситуации с фитосанитарным состоянием томатов, однако информации о принятых турецкой стороной мерах по предотвращению нарушений не последовало."Вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) обнаруживаются также в продукции, поступающей из провинций Трабзон и Хатай. В настоящее время речь идет о единичных случаях, однако если ситуация примет системный характер, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из указанных турецких регионов", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20201209/zapret-1588353858.html

хатай (провинция)

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хатай (провинция), анталья (провинция), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), турция, общество, экономика