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https://ria.ru/20201209/tomaty-1588359398.html
Россельхознадзор рассмотрит вопрос о запрете поставок томатов из Турции
Россельхознадзор рассмотрит вопрос о запрете поставок томатов из Турции
Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок зараженных томатов из Турции и может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции еще из... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:21
2020-12-09T11:26
хатай (провинция)
анталья (провинция)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
турция
общество
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок зараженных томатов из Турции и может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции еще из двух провинций страны - Трабзон и Хатай, говорится в сообщении российского ведомства.Служба уточняет, что речь идет о южноамериканской томатной моли и западном калифорнийском (цветочном) трипсе. Помимо этого, в турецкой продукции были обнаружены вирусы мозаики пепино, пятнистого увядания томатов (бронзовости томата), коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которых Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера."Поставки зараженной продукции осуществляются преимущественно из провинций Анталья и Измир", - отмечает ведомство. Россельхознадзор ранее сообщил о введении с 11 декабря запрета на ввоз томатов и перца, произведенных или экспортируемых из этих провинций.Россельхознадзор также указывает, что министерство сельского и лесного хозяйства Турции было официально уведомлено о сложившейся ситуации с фитосанитарным состоянием томатов, однако информации о принятых турецкой стороной мерах по предотвращению нарушений не последовало."Вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) обнаруживаются также в продукции, поступающей из провинций Трабзон и Хатай. В настоящее время речь идет о единичных случаях, однако если ситуация примет системный характер, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из указанных турецких регионов", - заключается в сообщении.
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хатай (провинция), анталья (провинция), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), турция, общество, экономика

Россельхознадзор рассмотрит вопрос о запрете поставок томатов из Турции

11:21 09.12.2020 (обновлено: 11:26 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПомидоры в супермаркете
Помидоры в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок зараженных томатов из Турции и может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции еще из двух провинций страны - Трабзон и Хатай, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок зараженных томатов из Турции. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в томатах свежих, поступающих из Турецкой Республики, систематически выявляются карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты", - говорится в сообщении.

Служба уточняет, что речь идет о южноамериканской томатной моли и западном калифорнийском (цветочном) трипсе. Помимо этого, в турецкой продукции были обнаружены вирусы мозаики пепино, пятнистого увядания томатов (бронзовости томата), коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которых Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.
"Поставки зараженной продукции осуществляются преимущественно из провинций Анталья и Измир", - отмечает ведомство. Россельхознадзор ранее сообщил о введении с 11 декабря запрета на ввоз томатов и перца, произведенных или экспортируемых из этих провинций.
Россельхознадзор также указывает, что министерство сельского и лесного хозяйства Турции было официально уведомлено о сложившейся ситуации с фитосанитарным состоянием томатов, однако информации о принятых турецкой стороной мерах по предотвращению нарушений не последовало.
"Вирусы мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата) обнаруживаются также в продукции, поступающей из провинций Трабзон и Хатай. В настоящее время речь идет о единичных случаях, однако если ситуация примет системный характер, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о введении запрета на ввоз растительной продукции из указанных турецких регионов", - заключается в сообщении.
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 10:52
В России запретили импорт некоторых овощей и фруктов из четырех стран
 
Хатай (провинция)Анталья (провинция)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ТурцияОбществоЭкономика
 
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