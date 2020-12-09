Российские ретейлеры пообещали незаметно заместить томаты из Азербайджана
11:03 09.12.2020 (обновлено: 13:53 09.12.2020)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Азербайджан - не единственный поставщик помидоров и яблок в Россию, и российские ритейлеры незаметно для покупателей заместят поставки продукции импортом из других стран, как это было и ранее, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).
Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.
"Азербайджан - не единственный поставщик томатов и яблок в Россию. Помимо Азербайджана в 2019 году основными поставщиками томатов были Турция, Китай и страны ЕАЭС. По яблокам в список главных импортеров входят Молдавия, Сербия, Беларусь и Азербайджан", - отметили в АКОРТ.
"Поставки из других стран могут заместить азербайджанские. В условиях, когда вводятся временные ветеринарные ограничения на поставки продукции, торговые сети переориентируют поставки на других поставщиков. Для потребителя этот процесс проходит незаметно. Так уже было в 2019-2020 годах с поставками сельхозпродукции из Китая, Ирана и других стран", - добавил представитель ассоциации.
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АКОРТ также указывает, что за последние годы объемы производства продукции в России также заметно выросли. "Например, по предварительным данным аналитиков, в 2020 году Россия обеспечивает себя помидорами собственного производства более чем на 60%", - отметили в объединении.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежих и охлажденных томатов в Россию из Азербайджана в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9% в общем объеме импорта этой продукции) - страна занимала первое место по поставкам. Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91,113 тысячи тонн (9,7% в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины).