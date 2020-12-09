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Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C
Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C
Средняя температура в мире до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса, РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:21
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Средняя температура в мире до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса, следует из отчета программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованного в среду.Согласно отчету, ожидается, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, приведет к снижению выбросов углекислого газа в этом году на 7%. Как отметила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен, ожидаемое сокращение выбросов в 2020 году приведет к сокращению глобального потепления только на 0,01°C к 2050 году.Она также сообщила, что выбросы парниковых газов достигли максимума в 2019 году, а текущий год станет самым теплым за всю историю наблюдений. "Лесные пожары, штормы и засухи продолжают сеять хаос, в то время как ледники тают с беспрецедентной скоростью", - добавила Андерсен.В то же время в отчете подчеркивается, что "зеленое" восстановление после пандемии поможет на 25% сократить уровни выбросов парниковых газов, прогнозируемые к 2030 году, и приблизить мир к достижению цели в 2°C, поставленной в рамках Парижского соглашения по климату.
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юнеп, оон, в мире

Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C

16:21 09.12.2020 (обновлено: 16:24 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают на Манежной площади в Москве
Горожане отдыхают на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Средняя температура в мире до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса, следует из отчета программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованного в среду.
Согласно отчету, ожидается, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, приведет к снижению выбросов углекислого газа в этом году на 7%. Как отметила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен, ожидаемое сокращение выбросов в 2020 году приведет к сокращению глобального потепления только на 0,01°C к 2050 году.
"В целом мы движемся к тому, чтобы к концу этого столетия в мире стало теплее на 3,2°C даже при полной реализации условий, определяемых в соответствии с Парижским соглашением", - приводятся слова Андерсен в отчете.
Она также сообщила, что выбросы парниковых газов достигли максимума в 2019 году, а текущий год станет самым теплым за всю историю наблюдений. "Лесные пожары, штормы и засухи продолжают сеять хаос, в то время как ледники тают с беспрецедентной скоростью", - добавила Андерсен.
В то же время в отчете подчеркивается, что "зеленое" восстановление после пандемии поможет на 25% сократить уровни выбросов парниковых газов, прогнозируемые к 2030 году, и приблизить мир к достижению цели в 2°C, поставленной в рамках Парижского соглашения по климату.
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