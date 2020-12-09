https://ria.ru/20201209/temperatura-1588446476.html

Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C

Средняя мировая температура может вырасти более чем на 3°C

Средняя температура в мире до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса, РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:21

2020-12-09T16:21

2020-12-09T16:24

юнеп

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/94620/56/946205625_0:340:2903:1973_1920x0_80_0_0_db0527d706032d1ceca961068a04fe06.jpg

ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Средняя температура в мире до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса, следует из отчета программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованного в среду.Согласно отчету, ожидается, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, приведет к снижению выбросов углекислого газа в этом году на 7%. Как отметила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен, ожидаемое сокращение выбросов в 2020 году приведет к сокращению глобального потепления только на 0,01°C к 2050 году.Она также сообщила, что выбросы парниковых газов достигли максимума в 2019 году, а текущий год станет самым теплым за всю историю наблюдений. "Лесные пожары, штормы и засухи продолжают сеять хаос, в то время как ледники тают с беспрецедентной скоростью", - добавила Андерсен.В то же время в отчете подчеркивается, что "зеленое" восстановление после пандемии поможет на 25% сократить уровни выбросов парниковых газов, прогнозируемые к 2030 году, и приблизить мир к достижению цели в 2°C, поставленной в рамках Парижского соглашения по климату.

https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеп, оон, в мире