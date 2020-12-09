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Белоусов рассказал о планах по развитию высоких технологий в России
Белоусов рассказал о планах по развитию высоких технологий в России
Порядка одного триллиона рублей будет выделено в России в 2020-2024 года на реализацию дорожных карт по развитию ряда высоких технологий, из них из бюджета -... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:04
2020-12-09T17:04
россия
российский фонд прямых инвестиций
роскосмос
андрей белоусов
технологии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка одного триллиона рублей будет выделено в России в 2020-2024 года на реализацию дорожных карт по развитию ряда высоких технологий, из них из бюджета - 477 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На совещании президента Владимира Путина с членами кабмина Белоусов напомнил, что власти РФ ведут работу по развитию отдельных высокотехнологичных направлений. Он рассказал, что речь идет о технологиях искусственного интеллекта; таких цифровых технологиях, как мобильные сети связи пятого поколения, интернет вещей, технологиях распределенных реестров; квантовых технологиях; микроэлектронике; технологиях, связанных с энергией, в том числе создании новых и портативных источников энергии; перспективных космических системах и генетических технологиях.По словам Белоусова, по каждому направлению определены технологические партнеры правительства - компании, которые совместно с властями обеспечат организационно-финансовую поддержку развития технологий. "Такие компании должны стать драйверами развития соответствующих технологий по всему жизненному циклу - от исследований до масштабирования и коммерческого применения. При этом, что важно, не монополизируя эту деятельность и не нанося ущерб конкуренции, и другим компаниям", - добавил он.Роль компаний-лидеров, указал первый вице-премьер, будет заключаться еще и в том, чтобы содействовать развитию соответствующих рынков и инфраструктуры, привлечению внебюджетных средств и формированию центров компетенций.Он назвал и технологических партнеров, с которыми заключены соответствующие соглашения. Так, "Сбербанк" и Российский фонд прямых инвестиций выступают партнерами правительства по направлению "Искусственный интеллект", "Ростех" - по направлениям "Интернет-вещей", "Технологии распределенных реестров", "Квантовые сенсоры", "Микроэлектроника", а также совместно с "Ростелекомом" - по направлению "Мобильные сети связи пятого поколения, "Ростатом" - "Квантовые вычисления", "Технологии новых материалов и веществ", "Россети" - "Технологии передачи электрической энергии и распределенных интеллектуальных энергосистем", РЖД - "Квантовые коммуникации", "Роснефть" - "Генетические технологии", "Роскосмос" - "Перспективные космические системы".
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россия, российский фонд прямых инвестиций, роскосмос, андрей белоусов, технологии

Белоусов рассказал о планах по развитию высоких технологий в России

17:04 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка одного триллиона рублей будет выделено в России в 2020-2024 года на реализацию дорожных карт по развитию ряда высоких технологий, из них из бюджета - 477 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
На совещании президента Владимира Путина с членами кабмина Белоусов напомнил, что власти РФ ведут работу по развитию отдельных высокотехнологичных направлений. Он рассказал, что речь идет о технологиях искусственного интеллекта; таких цифровых технологиях, как мобильные сети связи пятого поколения, интернет вещей, технологиях распределенных реестров; квантовых технологиях; микроэлектронике; технологиях, связанных с энергией, в том числе создании новых и портативных источников энергии; перспективных космических системах и генетических технологиях.
По словам Белоусова, по каждому направлению определены технологические партнеры правительства - компании, которые совместно с властями обеспечат организационно-финансовую поддержку развития технологий. "Такие компании должны стать драйверами развития соответствующих технологий по всему жизненному циклу - от исследований до масштабирования и коммерческого применения. При этом, что важно, не монополизируя эту деятельность и не нанося ущерб конкуренции, и другим компаниям", - добавил он.
Роль компаний-лидеров, указал первый вице-премьер, будет заключаться еще и в том, чтобы содействовать развитию соответствующих рынков и инфраструктуры, привлечению внебюджетных средств и формированию центров компетенций.
"На реализацию утвержденных дорожных карт в 2020-2024 годах суммарно предусмотрено 477 миллиардов рублей бюджетного финансирования, и примерно столько же предусмотрели компании-лидеры, собственного и привлеченного финансирования, - порядка 452 миллиардов рублей, то есть суммарно - это почти 1 триллион рублей", - сказал он.
Он назвал и технологических партнеров, с которыми заключены соответствующие соглашения. Так, "Сбербанк" и Российский фонд прямых инвестиций выступают партнерами правительства по направлению "Искусственный интеллект", "Ростех" - по направлениям "Интернет-вещей", "Технологии распределенных реестров", "Квантовые сенсоры", "Микроэлектроника", а также совместно с "Ростелекомом" - по направлению "Мобильные сети связи пятого поколения, "Ростатом" - "Квантовые вычисления", "Технологии новых материалов и веществ", "Россети" - "Технологии передачи электрической энергии и распределенных интеллектуальных энергосистем", РЖД - "Квантовые коммуникации", "Роснефть" - "Генетические технологии", "Роскосмос" - "Перспективные космические системы".
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийРоскосмосАндрей БелоусовТехнологии
 
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