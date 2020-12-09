Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201209/teatr-1588385316.html
Объявлена программа ХV театрального Чеховского фестиваля
Объявлена программа ХV театрального Чеховского фестиваля
Организаторы ХV международного Чеховского фестиваля, который планируется провести в Москве с 14 мая по 17 июля 2021 года, ожидают приезда коллективов из... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:18
2020-12-09T14:18
культура
гия канчели
театр
новости культуры
чеховский фестиваль
роберт стуруа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588383745_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_f503cb84a06f55cb66697a7c22b36eb5.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Организаторы ХV международного Чеховского фестиваля, который планируется провести в Москве с 14 мая по 17 июля 2021 года, ожидают приезда коллективов из Испании, Италии, Японии, Великобритании, Австралии и многих других стран, сообщил на пресс-конференции гендиректор фестиваля Валерий Шадрин, огласив программу смотра.Откроет фестивальный праздник в мае знаменитый уличный театр "Фура дель Бауш" из Испании, десятиметровые куклы которого, управляемые подъемными кранами, прогуливались по улицам и площадям многих столиц мира. В Москве они покажут "Сотворение мира" Гайдна, вместе с Московским камерным хором под управлением Владимира Минина. Либретто оратории рассказывает историю создания вселенной, жизни и человечества.Итальянская компания Умберто Орсини представит свою версию чеховского "Вишневого сада" в постановке режиссера Алессандро Серра, работы которого удостоены многих национальных и европейских премий, а его спектаклем "Вишневый сад" в 2019 году открылась Венецианская биеннале.Известная индийская танцовщица и хореограф "катхака" (традиционная индийская танцевальная форма) Адити Мангалдас представит спектакль "Жизнь" в двух частях: "Прерван-ная жизнь" и "Праздник жизни".Японская балетная труппа "Ноизм", основанная в 2004 году знаменитым хореографом Дзё Канамори, покажет два одноактных балета: "Весна священная" Игоря Стравинского и "Фратрес III" эстонского композитора Арво Пярта.Еще одна испанская компания Патрисии Герреро, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко, представит одну из последних премьер – "Антиутопия", где исследует "скрытую сторону нашего мира, которая в тишине тайно управляет нашей реальностью".Театр "Сэдлерс Уэллс" из Великобритании представит один из своих самых волнующих спектаклей – "Сутра" с участием 19 буддийских монахов. Спектакль исследует философию и веру в традиции Шаолиня.Вслед за нашумевшими "Ромео и Джульеттой" и "Бурей", которую Чеховский фестиваль представил в Москве в прошлом году, одна из интереснейших фигур современного немецкого театра Йетте Штекель продолжает переосмысливать наследие Шекспира, и на этот раз она обратилась к "Гамлету". В свойственной ей смелой манере Штекель препарирует шекспировский текст, обнажая смыслы, актуальные для сегодняшнего дня.Французская компания "Анкор он тур" и хореограф Мурад Мерзуки представляет спектакль "Фолия" - смешение танцевальных, музыкальных и визуальных жанров, фантастическая виртуозность исполнителей. Музыкальную канву спектакля составляет сочетание барочной и электронной музыки. Хореограф Мурад Мерзуки известен тем, что сумел на профессиональном уровне соединить современный танец и хип-хоп. В "Фолии" Мерзуки впервые выступает и как режиссер, органично сочетая разные танцевальные направления, барочную оперу, звуки тарантеллы и чаконы и яркие визуальные образы.Молодой китайский художник и хореограф Чжао Лян, снискавший известность своими перформансами и спектаклями, в которых древние китайские традиции сценического движения и боевых искусств обретают новую жизнь в самобытном сценическом оформлении, представит на фестивале спектакль "Чайное заклинание" – одну из частей трилогии Чжао Ляна. Эта работа навеяна созерцанием прекрасного древнего чайного сервиза, обнаруженного при раскопках в храме эпохи династии Тан.14 австралийских акробатов и музыканты из квартета Дебюсси в спектакле "Опус" воспевают музыку Дмитрия Шостаковича. Эту работу представляет австралийская компания Circa и режиссер Аарон Лившиц, работающий в популярном в этой стране жанре физического театра. Он исследует в "Опусе" сложные отношения между личностью и обществом, между трагическим и комическим.Грузинский театр имени Шота Руставели и всемирно известный режиссер Роберт Стуруа представят на фестивале свою последнюю работу "Конец игры" по одноактной пьесе Сэмюэля Беккета, которую Стуруа посвятил своему другу, известному композитору Гии Канчели, недавно покинувшему этот мир. Пронзительная история о механизме человеческого существования, который имеет свойство изнашиваться, на протяжении всего действия сопровождает музыка Канчели.Завершает программу уже в июле спектакль "Высокое плато" французской компании "Руки, ноги и голова тоже". Режиссер Матюрен Болз создает на сцене "свой удивительный мир, который, несмотря на все неизбежные опасности, полон поэзии и изящества".По словам генеральный директор фестиваля, продажа билетов начнется в скором времени."Мы начинаем продажу билетов где-то с 20 декабря. И 25%, так как в Москве такое правило установлено. Но надеюсь, что к лету следующего года, мы сможем продавать весь зал или, по крайней мере, минимум 50%. Тогда финансово мы более-менее выйдем из этой ситуации", - добавил Шадрин.
https://ria.ru/20190515/1553497853.html
https://ria.ru/20201207/teatr-1588109981.html
https://ria.ru/20190608/1555408365.html
https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588383745_0:0:1157:868_1920x0_80_0_0_cdf1323f839f8a2991f7c33b8b1065b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гия канчели, театр, новости культуры, чеховский фестиваль, роберт стуруа

Объявлена программа ХV театрального Чеховского фестиваля

14:18 09.12.2020
 
© Фото : Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова XV Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
 XV Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Организаторы ХV международного Чеховского фестиваля, который планируется провести в Москве с 14 мая по 17 июля 2021 года, ожидают приезда коллективов из Испании, Италии, Японии, Великобритании, Австралии и многих других стран, сообщил на пресс-конференции гендиректор фестиваля Валерий Шадрин, огласив программу смотра.
Откроет фестивальный праздник в мае знаменитый уличный театр "Фура дель Бауш" из Испании, десятиметровые куклы которого, управляемые подъемными кранами, прогуливались по улицам и площадям многих столиц мира. В Москве они покажут "Сотворение мира" Гайдна, вместе с Московским камерным хором под управлением Владимира Минина. Либретто оратории рассказывает историю создания вселенной, жизни и человечества.
Итальянская компания Умберто Орсини представит свою версию чеховского "Вишневого сада" в постановке режиссера Алессандро Серра, работы которого удостоены многих национальных и европейских премий, а его спектаклем "Вишневый сад" в 2019 году открылась Венецианская биеннале.
Известная индийская танцовщица и хореограф "катхака" (традиционная индийская танцевальная форма) Адити Мангалдас представит спектакль "Жизнь" в двух частях: "Прерван-ная жизнь" и "Праздник жизни".
Актриса Сюй Сы Цзя в роли Ду Линьян в сцене из спектакля Пионовая беседка, который проходит в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве, в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 15.05.2019
15 мая 2019, 12:42
Открытие Чеховского театрального фестиваля
Японская балетная труппа "Ноизм", основанная в 2004 году знаменитым хореографом Дзё Канамори, покажет два одноактных балета: "Весна священная" Игоря Стравинского и "Фратрес III" эстонского композитора Арво Пярта.
Еще одна испанская компания Патрисии Герреро, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко, представит одну из последних премьер – "Антиутопия", где исследует "скрытую сторону нашего мира, которая в тишине тайно управляет нашей реальностью".
Театр "Сэдлерс Уэллс" из Великобритании представит один из своих самых волнующих спектаклей – "Сутра" с участием 19 буддийских монахов. Спектакль исследует философию и веру в традиции Шаолиня.
Сцена из спектакля Маузер в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 21:13Культура
Терзопулос получил премию "Звезда театрала" за "Маузер"
Вслед за нашумевшими "Ромео и Джульеттой" и "Бурей", которую Чеховский фестиваль представил в Москве в прошлом году, одна из интереснейших фигур современного немецкого театра Йетте Штекель продолжает переосмысливать наследие Шекспира, и на этот раз она обратилась к "Гамлету". В свойственной ей смелой манере Штекель препарирует шекспировский текст, обнажая смыслы, актуальные для сегодняшнего дня.
Французская компания "Анкор он тур" и хореограф Мурад Мерзуки представляет спектакль "Фолия" - смешение танцевальных, музыкальных и визуальных жанров, фантастическая виртуозность исполнителей. Музыкальную канву спектакля составляет сочетание барочной и электронной музыки. Хореограф Мурад Мерзуки известен тем, что сумел на профессиональном уровне соединить современный танец и хип-хоп. В "Фолии" Мерзуки впервые выступает и как режиссер, органично сочетая разные танцевальные направления, барочную оперу, звуки тарантеллы и чаконы и яркие визуальные образы.
Режиссер Роберт Стуруа - РИА Новости, 1920, 08.06.2019
8 июня 2019, 17:42Культура
Роберт Стуруа представит на Чеховском фестивале спектакль "Вано и Нико"
Молодой китайский художник и хореограф Чжао Лян, снискавший известность своими перформансами и спектаклями, в которых древние китайские традиции сценического движения и боевых искусств обретают новую жизнь в самобытном сценическом оформлении, представит на фестивале спектакль "Чайное заклинание" – одну из частей трилогии Чжао Ляна. Эта работа навеяна созерцанием прекрасного древнего чайного сервиза, обнаруженного при раскопках в храме эпохи династии Тан.
14 австралийских акробатов и музыканты из квартета Дебюсси в спектакле "Опус" воспевают музыку Дмитрия Шостаковича. Эту работу представляет австралийская компания Circa и режиссер Аарон Лившиц, работающий в популярном в этой стране жанре физического театра. Он исследует в "Опусе" сложные отношения между личностью и обществом, между трагическим и комическим.
Грузинский театр имени Шота Руставели и всемирно известный режиссер Роберт Стуруа представят на фестивале свою последнюю работу "Конец игры" по одноактной пьесе Сэмюэля Беккета, которую Стуруа посвятил своему другу, известному композитору Гии Канчели, недавно покинувшему этот мир. Пронзительная история о механизме человеческого существования, который имеет свойство изнашиваться, на протяжении всего действия сопровождает музыка Канчели.
Завершает программу уже в июле спектакль "Высокое плато" французской компании "Руки, ноги и голова тоже". Режиссер Матюрен Болз создает на сцене "свой удивительный мир, который, несмотря на все неизбежные опасности, полон поэзии и изящества".
По словам генеральный директор фестиваля, продажа билетов начнется в скором времени.
"Мы начинаем продажу билетов где-то с 20 декабря. И 25%, так как в Москве такое правило установлено. Но надеюсь, что к лету следующего года, мы сможем продавать весь зал или, по крайней мере, минимум 50%. Тогда финансово мы более-менее выйдем из этой ситуации", - добавил Шадрин.
Зрители на концерте мужских церковных хоров в концертном зале Зарядье в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 08:00Культура
"Теперь актеры аплодируют зрителям": как театры переживают ограничения
 
КультураГия КанчелиТеатрНовости культурыЧеховский фестивальРоберт Стуруа
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния