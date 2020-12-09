https://ria.ru/20201209/teatr-1588385316.html

Объявлена программа ХV театрального Чеховского фестиваля

Объявлена программа ХV театрального Чеховского фестиваля

Организаторы ХV международного Чеховского фестиваля, который планируется провести в Москве с 14 мая по 17 июля 2021 года, ожидают приезда коллективов из... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:18

2020-12-09T14:18

2020-12-09T14:18

культура

гия канчели

театр

новости культуры

чеховский фестиваль

роберт стуруа

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Организаторы ХV международного Чеховского фестиваля, который планируется провести в Москве с 14 мая по 17 июля 2021 года, ожидают приезда коллективов из Испании, Италии, Японии, Великобритании, Австралии и многих других стран, сообщил на пресс-конференции гендиректор фестиваля Валерий Шадрин, огласив программу смотра.Откроет фестивальный праздник в мае знаменитый уличный театр "Фура дель Бауш" из Испании, десятиметровые куклы которого, управляемые подъемными кранами, прогуливались по улицам и площадям многих столиц мира. В Москве они покажут "Сотворение мира" Гайдна, вместе с Московским камерным хором под управлением Владимира Минина. Либретто оратории рассказывает историю создания вселенной, жизни и человечества.Итальянская компания Умберто Орсини представит свою версию чеховского "Вишневого сада" в постановке режиссера Алессандро Серра, работы которого удостоены многих национальных и европейских премий, а его спектаклем "Вишневый сад" в 2019 году открылась Венецианская биеннале.Известная индийская танцовщица и хореограф "катхака" (традиционная индийская танцевальная форма) Адити Мангалдас представит спектакль "Жизнь" в двух частях: "Прерван-ная жизнь" и "Праздник жизни".Японская балетная труппа "Ноизм", основанная в 2004 году знаменитым хореографом Дзё Канамори, покажет два одноактных балета: "Весна священная" Игоря Стравинского и "Фратрес III" эстонского композитора Арво Пярта.Еще одна испанская компания Патрисии Герреро, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко, представит одну из последних премьер – "Антиутопия", где исследует "скрытую сторону нашего мира, которая в тишине тайно управляет нашей реальностью".Театр "Сэдлерс Уэллс" из Великобритании представит один из своих самых волнующих спектаклей – "Сутра" с участием 19 буддийских монахов. Спектакль исследует философию и веру в традиции Шаолиня.Вслед за нашумевшими "Ромео и Джульеттой" и "Бурей", которую Чеховский фестиваль представил в Москве в прошлом году, одна из интереснейших фигур современного немецкого театра Йетте Штекель продолжает переосмысливать наследие Шекспира, и на этот раз она обратилась к "Гамлету". В свойственной ей смелой манере Штекель препарирует шекспировский текст, обнажая смыслы, актуальные для сегодняшнего дня.Французская компания "Анкор он тур" и хореограф Мурад Мерзуки представляет спектакль "Фолия" - смешение танцевальных, музыкальных и визуальных жанров, фантастическая виртуозность исполнителей. Музыкальную канву спектакля составляет сочетание барочной и электронной музыки. Хореограф Мурад Мерзуки известен тем, что сумел на профессиональном уровне соединить современный танец и хип-хоп. В "Фолии" Мерзуки впервые выступает и как режиссер, органично сочетая разные танцевальные направления, барочную оперу, звуки тарантеллы и чаконы и яркие визуальные образы.Молодой китайский художник и хореограф Чжао Лян, снискавший известность своими перформансами и спектаклями, в которых древние китайские традиции сценического движения и боевых искусств обретают новую жизнь в самобытном сценическом оформлении, представит на фестивале спектакль "Чайное заклинание" – одну из частей трилогии Чжао Ляна. Эта работа навеяна созерцанием прекрасного древнего чайного сервиза, обнаруженного при раскопках в храме эпохи династии Тан.14 австралийских акробатов и музыканты из квартета Дебюсси в спектакле "Опус" воспевают музыку Дмитрия Шостаковича. Эту работу представляет австралийская компания Circa и режиссер Аарон Лившиц, работающий в популярном в этой стране жанре физического театра. Он исследует в "Опусе" сложные отношения между личностью и обществом, между трагическим и комическим.Грузинский театр имени Шота Руставели и всемирно известный режиссер Роберт Стуруа представят на фестивале свою последнюю работу "Конец игры" по одноактной пьесе Сэмюэля Беккета, которую Стуруа посвятил своему другу, известному композитору Гии Канчели, недавно покинувшему этот мир. Пронзительная история о механизме человеческого существования, который имеет свойство изнашиваться, на протяжении всего действия сопровождает музыка Канчели.Завершает программу уже в июле спектакль "Высокое плато" французской компании "Руки, ноги и голова тоже". Режиссер Матюрен Болз создает на сцене "свой удивительный мир, который, несмотря на все неизбежные опасности, полон поэзии и изящества".По словам генеральный директор фестиваля, продажа билетов начнется в скором времени."Мы начинаем продажу билетов где-то с 20 декабря. И 25%, так как в Москве такое правило установлено. Но надеюсь, что к лету следующего года, мы сможем продавать весь зал или, по крайней мере, минимум 50%. Тогда финансово мы более-менее выйдем из этой ситуации", - добавил Шадрин.

https://ria.ru/20190515/1553497853.html

https://ria.ru/20201207/teatr-1588109981.html

https://ria.ru/20190608/1555408365.html

https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гия канчели, театр, новости культуры, чеховский фестиваль, роберт стуруа