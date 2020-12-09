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Режиссер "Хода королевы" снимет Аню Тейлор-Джой в экранизации Набокова
Режиссер "Хода королевы" снимет Аню Тейлор-Джой в экранизации Набокова
Один из создателей "Хода королевы" Скотт Фрэнк снимет фильм по мотивам "Камеры обскура" Владимира Набокова с участием Ани Тейлор-Джой, которая сыграла главную... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:47
2020-12-09T01:47
2020-12-09T01:47
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кино и сериалы
новости культуры
владимир набоков
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Один из создателей "Хода королевы" Скотт Фрэнк снимет фильм по мотивам "Камеры обскура" Владимира Набокова с участием Ани Тейлор-Джой, которая сыграла главную роль в сериале про гениальную шахматистку, рассказал режиссер в подкасте The Watch.По словам самого Фрэнка, он собирается снять ленту в жанре нуар, которая будет фильмом внутри фильма: "Это будет ужасный и восхитительный триллер".В центре сюжета женатый искусствовед средних лет Альберт Альбинус (Бруно Кречмар), который увлечен 17-летней актрисой и моделью Магдой Петерс, тайной любовницей художника Роберта Горна.Экранизация романа Набокова – не единственный проект Фрэнка. Он также снимет мини-сериал по мотивам произведений Дэшила Хэмметта про Сэма Спейда, главного героя фильма "Мальтийский сокол", его сыграет Клайв Оуэн.
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кино и сериалы, новости культуры, владимир набоков
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости
. Один из создателей "Хода королевы" Скотт Фрэнк снимет фильм по мотивам "Камеры обскура" Владимира Набокова с участием Ани Тейлор-Джой, которая сыграла главную роль в сериале про гениальную шахматистку, рассказал
режиссер в подкасте The Watch.
По словам самого Фрэнка, он собирается снять ленту в жанре нуар, которая будет фильмом внутри фильма: "Это будет ужасный и восхитительный триллер".
В центре сюжета женатый искусствовед средних лет Альберт Альбинус (Бруно Кречмар), который увлечен 17-летней актрисой и моделью Магдой Петерс, тайной любовницей художника Роберта Горна.
Экранизация романа Набокова – не единственный проект Фрэнка. Он также снимет мини-сериал по мотивам произведений Дэшила Хэмметта про Сэма Спейда, главного героя фильма "Мальтийский сокол", его сыграет Клайв Оуэн.