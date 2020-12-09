https://ria.ru/20201209/taylor-joy-1588280169.html

Режиссер "Хода королевы" снимет Аню Тейлор-Джой в экранизации Набокова

Режиссер "Хода королевы" снимет Аню Тейлор-Джой в экранизации Набокова

Один из создателей "Хода королевы" Скотт Фрэнк снимет фильм по мотивам "Камеры обскура" Владимира Набокова с участием Ани Тейлор-Джой, которая сыграла главную... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T01:47

2020-12-09T01:47

2020-12-09T01:47

культура

кино и сериалы

новости культуры

владимир набоков

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Один из создателей "Хода королевы" Скотт Фрэнк снимет фильм по мотивам "Камеры обскура" Владимира Набокова с участием Ани Тейлор-Джой, которая сыграла главную роль в сериале про гениальную шахматистку, рассказал режиссер в подкасте The Watch.По словам самого Фрэнка, он собирается снять ленту в жанре нуар, которая будет фильмом внутри фильма: "Это будет ужасный и восхитительный триллер".В центре сюжета женатый искусствовед средних лет Альберт Альбинус (Бруно Кречмар), который увлечен 17-летней актрисой и моделью Магдой Петерс, тайной любовницей художника Роберта Горна.Экранизация романа Набокова – не единственный проект Фрэнка. Он также снимет мини-сериал по мотивам произведений Дэшила Хэмметта про Сэма Спейда, главного героя фильма "Мальтийский сокол", его сыграет Клайв Оуэн.

https://ria.ru/20201208/taylor-joy-1588086827.html

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кино и сериалы, новости культуры, владимир набоков