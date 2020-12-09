https://ria.ru/20201209/taksi-1588440978.html
Власти Москвы рассказали о нарушениях в работе агрегаторов такси
Власти Москвы рассказали о нарушениях в работе агрегаторов такси
Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:57
2020-12-09T15:57
2020-12-09T15:58
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что власти Москвы регулярно проводят проверки среди такси, чтобы поездки были безопасными."Сейчас мы проверили 445 автомобилей агрегаторов "Яндекс.Такси", "GETT", "СитиМобил", "Indriver", "Везёт" и "Максим"... 28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок, в том числе и у таких крупных агрегаторов как "Яндекс.Такси" , "GETT" и других", - говорится в сообщении.Уточняется, что на некоторых автомобилях номера не совпадают с теми, что указаны в приложении, а некоторые нарушают правила внешнего вида - не оклеены как такси, отсутствовали в реестре такси. Как выяснилось, такси агрегаторов "Максим" и "Везёт" вообще сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое."Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, не безопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов, очень важно, чтобы права водителя и пассажиры было защищены, а поездки безопасными и комфортными", - цитируют в сообщении пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.Дополняется, что все результаты были переданы агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки.
https://ria.ru/20201209/karshering-1588331601.html
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авто, департамент транспорта г. москвы, москва
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы
не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале
.
Отмечается, что власти Москвы регулярно проводят проверки среди такси, чтобы поездки были безопасными.
"Сейчас мы проверили 445 автомобилей агрегаторов "Яндекс.Такси", "GETT", "СитиМобил", "Indriver", "Везёт" и "Максим"... 28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок, в том числе и у таких крупных агрегаторов как "Яндекс.Такси" , "GETT" и других", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на некоторых автомобилях номера не совпадают с теми, что указаны в приложении, а некоторые нарушают правила внешнего вида - не оклеены как такси, отсутствовали в реестре такси. Как выяснилось, такси агрегаторов "Максим" и "Везёт" вообще сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое.
"Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, не безопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов, очень важно, чтобы права водителя и пассажиры было защищены, а поездки безопасными и комфортными", - цитируют в сообщении пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.
Дополняется, что все результаты были переданы агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки.