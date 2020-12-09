Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/taksi-1588440978.html
Власти Москвы рассказали о нарушениях в работе агрегаторов такси
Власти Москвы рассказали о нарушениях в работе агрегаторов такси
Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:57
2020-12-09T15:58
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583403743_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_b592874a91e0da4bfcd15e2065e7dd44.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что власти Москвы регулярно проводят проверки среди такси, чтобы поездки были безопасными."Сейчас мы проверили 445 автомобилей агрегаторов "Яндекс.Такси", "GETT", "СитиМобил", "Indriver", "Везёт" и "Максим"... 28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок, в том числе и у таких крупных агрегаторов как "Яндекс.Такси" , "GETT" и других", - говорится в сообщении.Уточняется, что на некоторых автомобилях номера не совпадают с теми, что указаны в приложении, а некоторые нарушают правила внешнего вида - не оклеены как такси, отсутствовали в реестре такси. Как выяснилось, такси агрегаторов "Максим" и "Везёт" вообще сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое."Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, не безопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов, очень важно, чтобы права водителя и пассажиры было защищены, а поездки безопасными и комфортными", - цитируют в сообщении пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.Дополняется, что все результаты были переданы агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки.
https://ria.ru/20201209/karshering-1588331601.html
https://ria.ru/20200930/avtomobili-1578023675.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583403743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc2d75ce98aad1d6ce4e5dd730e6f47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, департамент транспорта г. москвы, москва

Власти Москвы рассказали о нарушениях в работе агрегаторов такси

15:57 09.12.2020 (обновлено: 15:58 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыделенная полоса для общественного транспорта на Моховой улице в Москве
Выделенная полоса для общественного транспорта на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Отмечается, что власти Москвы регулярно проводят проверки среди такси, чтобы поездки были безопасными.
Автомобили сервиса московского каршеринга - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 08:36
Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
"Сейчас мы проверили 445 автомобилей агрегаторов "Яндекс.Такси", "GETT", "СитиМобил", "Indriver", "Везёт" и "Максим"... 28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок, в том числе и у таких крупных агрегаторов как "Яндекс.Такси" , "GETT" и других", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на некоторых автомобилях номера не совпадают с теми, что указаны в приложении, а некоторые нарушают правила внешнего вида - не оклеены как такси, отсутствовали в реестре такси. Как выяснилось, такси агрегаторов "Максим" и "Везёт" вообще сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое.
Автомобили службы Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 20:45
"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
"Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, не безопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов, очень важно, чтобы права водителя и пассажиры было защищены, а поездки безопасными и комфортными", - цитируют в сообщении пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.
Дополняется, что все результаты были переданы агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки.
 
АвтоДепартамент транспорта г. МосквыМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния