https://ria.ru/20201209/taksi-1588440978.html

Власти Москвы рассказали о нарушениях в работе агрегаторов такси

Власти Москвы рассказали о нарушениях в работе агрегаторов такси

Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:57

2020-12-09T15:57

2020-12-09T15:58

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583403743_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_b592874a91e0da4bfcd15e2065e7dd44.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 28% автомобилей такси главных агрегаторов Москвы не соответствуют основным правилам перевозок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что власти Москвы регулярно проводят проверки среди такси, чтобы поездки были безопасными."Сейчас мы проверили 445 автомобилей агрегаторов "Яндекс.Такси", "GETT", "СитиМобил", "Indriver", "Везёт" и "Максим"... 28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок, в том числе и у таких крупных агрегаторов как "Яндекс.Такси" , "GETT" и других", - говорится в сообщении.Уточняется, что на некоторых автомобилях номера не совпадают с теми, что указаны в приложении, а некоторые нарушают правила внешнего вида - не оклеены как такси, отсутствовали в реестре такси. Как выяснилось, такси агрегаторов "Максим" и "Везёт" вообще сложно вызвать через приложение — заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое."Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, не безопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов, очень важно, чтобы права водителя и пассажиры было защищены, а поездки безопасными и комфортными", - цитируют в сообщении пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.Дополняется, что все результаты были переданы агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки.

https://ria.ru/20201209/karshering-1588331601.html

https://ria.ru/20200930/avtomobili-1578023675.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, департамент транспорта г. москвы, москва