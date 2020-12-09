Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201209/svyaschennik-1588502093.html
В РПЦ призвали расследовать нападение на священника в Подмосковье
В РПЦ призвали расследовать нападение на священника в Подмосковье
Нужно тщательно расследовать инцидент с избиением священника в Подмосковье, сделавшего замечание молодым людям - на его месте мог оказаться любой человек,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:31
2020-12-09T20:31
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
сергиево-посадский район
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587503346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82de953c86044bb3c65a085c59827c4a.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Нужно тщательно расследовать инцидент с избиением священника в Подмосковье, сделавшего замечание молодым людям - на его месте мог оказаться любой человек, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.На его месте мог быть любойРанее стало известно, что настоятель храма Сретения Господня в селе Константиново Сергиево-Посадского района Московской области протоирей Михаил Лупу был избит 8 декабря после того, как попросил молодых людей приглушить музыку и не ругаться матом возле храма. По данным ГУ МВД России по Московской области, нападавшие угрожали ему убийством: у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет, а у другого - нож. Молодые люди задержаны, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")."Мы призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств этого дела, чтобы были установлены виновные, и, если их вина будет доказана, чтобы они получили соответствующее наказание", - сказал Кипшидзе.По его словам, на месте этого священника мог оказаться любой человек, "который просто сделал замечание". "Необходимо останавливать силой закона людей, которые в ответ на замечания совершают разбойные нападение - на кого бы они ни нападали", - подчеркнул представитель Церкви.Все по законуКак рассказал РИА Новости священник Михаил Лупу, началось все с того, что двое молодых людей проходили мимо храма "с колонками, музыкой и нецензурно ругались"."Я как раз закрывал храм, сказал им, что тут храм и кладбище, возле тропинки – могилы, что тут нельзя так себя вести. Обычно, если я делаю замечание, кто-то фыркает, кто-то с пониманием относится, а эти ответили, что они атеисты и им все равно. Начали оскорблять меня и Церковь, угрожать. В итоге один из них стал бить меня по лицу пистолетом, выбил зуб. У другого был нож", - рассказал протоиерей.По словам отца Михаила, он не испытывает обиды, но уверен, что так себя вести нельзя. "Из-за замечания, слов, доставать нож и пистолет. Что же тогда дальше будет? Правда, они тоже не совсем виноваты. Молодежь вся по улицам: заняться нечем - гуляют, пьют, курят, сидят на остановках по ночам. Особенно в каникулы", - пояснил настоятель.Он уверен, что особо наказывать ребят в связи с тем, что они напали на священника, не нужно. "Я им сразу сказал, что я священник. Они заявили, что, мол, нет закона о том, что они не имеют право музыку слушать или должны слушаться священника. Если они хотят по закону - пускай по закону. А какие законы - я не знаю, пусть там решают", - подытожил собеседник агентства.После произошедшего он написал заявление в полицию. Как сказали священнику правоохранители, они задержали молодых людей 2000 и 2002 годов рождения.
https://ria.ru/20201209/shtraf-1588327858.html
сергиево-посадский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587503346_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_7da3743be345dd92a6e738d79658645b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, сергиево-посадский район, московская область (подмосковье)

В РПЦ призвали расследовать нападение на священника в Подмосковье

20:31 09.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСвято-Троицкий женский монастырь в Муроме
Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Нужно тщательно расследовать инцидент с избиением священника в Подмосковье, сделавшего замечание молодым людям - на его месте мог оказаться любой человек, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

На его месте мог быть любой

Ранее стало известно, что настоятель храма Сретения Господня в селе Константиново Сергиево-Посадского района Московской области протоирей Михаил Лупу был избит 8 декабря после того, как попросил молодых людей приглушить музыку и не ругаться матом возле храма. По данным ГУ МВД России по Московской области, нападавшие угрожали ему убийством: у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет, а у другого - нож. Молодые люди задержаны, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").
"Мы призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств этого дела, чтобы были установлены виновные, и, если их вина будет доказана, чтобы они получили соответствующее наказание", - сказал Кипшидзе.
По его словам, на месте этого священника мог оказаться любой человек, "который просто сделал замечание". "Необходимо останавливать силой закона людей, которые в ответ на замечания совершают разбойные нападение - на кого бы они ни нападали", - подчеркнул представитель Церкви.

Все по закону

Как рассказал РИА Новости священник Михаил Лупу, началось все с того, что двое молодых людей проходили мимо храма "с колонками, музыкой и нецензурно ругались".
"Я как раз закрывал храм, сказал им, что тут храм и кладбище, возле тропинки – могилы, что тут нельзя так себя вести. Обычно, если я делаю замечание, кто-то фыркает, кто-то с пониманием относится, а эти ответили, что они атеисты и им все равно. Начали оскорблять меня и Церковь, угрожать. В итоге один из них стал бить меня по лицу пистолетом, выбил зуб. У другого был нож", - рассказал протоиерей.
По словам отца Михаила, он не испытывает обиды, но уверен, что так себя вести нельзя. "Из-за замечания, слов, доставать нож и пистолет. Что же тогда дальше будет? Правда, они тоже не совсем виноваты. Молодежь вся по улицам: заняться нечем - гуляют, пьют, курят, сидят на остановках по ночам. Особенно в каникулы", - пояснил настоятель.
Он уверен, что особо наказывать ребят в связи с тем, что они напали на священника, не нужно. "Я им сразу сказал, что я священник. Они заявили, что, мол, нет закона о том, что они не имеют право музыку слушать или должны слушаться священника. Если они хотят по закону - пускай по закону. А какие законы - я не знаю, пусть там решают", - подытожил собеседник агентства.
После произошедшего он написал заявление в полицию. Как сказали священнику правоохранители, они задержали молодых людей 2000 и 2002 годов рождения.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 07:35
На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
 
Религия и мировоззрениеРелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеЗдоровье - ОбществоСергиево-Посадский районМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния