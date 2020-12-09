https://ria.ru/20201209/svyaschennik-1588502093.html

В РПЦ призвали расследовать нападение на священника в Подмосковье

В РПЦ призвали расследовать нападение на священника в Подмосковье

Нужно тщательно расследовать инцидент с избиением священника в Подмосковье, сделавшего замечание молодым людям - на его месте мог оказаться любой человек,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:31

2020-12-09T20:31

2020-12-09T20:31

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

здоровье - общество

сергиево-посадский район

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587503346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82de953c86044bb3c65a085c59827c4a.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Нужно тщательно расследовать инцидент с избиением священника в Подмосковье, сделавшего замечание молодым людям - на его месте мог оказаться любой человек, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.На его месте мог быть любойРанее стало известно, что настоятель храма Сретения Господня в селе Константиново Сергиево-Посадского района Московской области протоирей Михаил Лупу был избит 8 декабря после того, как попросил молодых людей приглушить музыку и не ругаться матом возле храма. По данным ГУ МВД России по Московской области, нападавшие угрожали ему убийством: у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет, а у другого - нож. Молодые люди задержаны, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")."Мы призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств этого дела, чтобы были установлены виновные, и, если их вина будет доказана, чтобы они получили соответствующее наказание", - сказал Кипшидзе.По его словам, на месте этого священника мог оказаться любой человек, "который просто сделал замечание". "Необходимо останавливать силой закона людей, которые в ответ на замечания совершают разбойные нападение - на кого бы они ни нападали", - подчеркнул представитель Церкви.Все по законуКак рассказал РИА Новости священник Михаил Лупу, началось все с того, что двое молодых людей проходили мимо храма "с колонками, музыкой и нецензурно ругались"."Я как раз закрывал храм, сказал им, что тут храм и кладбище, возле тропинки – могилы, что тут нельзя так себя вести. Обычно, если я делаю замечание, кто-то фыркает, кто-то с пониманием относится, а эти ответили, что они атеисты и им все равно. Начали оскорблять меня и Церковь, угрожать. В итоге один из них стал бить меня по лицу пистолетом, выбил зуб. У другого был нож", - рассказал протоиерей.По словам отца Михаила, он не испытывает обиды, но уверен, что так себя вести нельзя. "Из-за замечания, слов, доставать нож и пистолет. Что же тогда дальше будет? Правда, они тоже не совсем виноваты. Молодежь вся по улицам: заняться нечем - гуляют, пьют, курят, сидят на остановках по ночам. Особенно в каникулы", - пояснил настоятель.Он уверен, что особо наказывать ребят в связи с тем, что они напали на священника, не нужно. "Я им сразу сказал, что я священник. Они заявили, что, мол, нет закона о том, что они не имеют право музыку слушать или должны слушаться священника. Если они хотят по закону - пускай по закону. А какие законы - я не знаю, пусть там решают", - подытожил собеседник агентства.После произошедшего он написал заявление в полицию. Как сказали священнику правоохранители, они задержали молодых людей 2000 и 2002 годов рождения.

https://ria.ru/20201209/shtraf-1588327858.html

сергиево-посадский район

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, сергиево-посадский район, московская область (подмосковье)