https://ria.ru/20201209/svet-1588316336.html

Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов

Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов

Световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, при этом она обладает максимальной энергией. Синий свет сейчас излучают почти все... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T01:11

2020-12-09T01:11

2020-12-09T01:15

арпине адамян

россия

смартфоны

здоровье

гаджеты

технологии

общество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, при этом она обладает максимальной энергией. Синий свет сейчас излучают почти все гаджеты, поскольку их подсвечивают с помощью светодиодных и люминесцентных ламп. И этот свет может быть опасен, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Арпине Адамян.Кроме этого, HEV-излучение приводит к преждевременному старению кожи и провоцирует пигментные пятна. Синий свет снижает выработку гормона сна мелатонина и вызывает бессонницу. Может развиться синдром сухого глаза, дистрофия сетчатки, глаза начнут уставать, а зрение — падать, добавила она.Частичной защитой от синего света могут стать специальные компьютерные очки с поглощающим его желтым светофильтром. Но лучше всего использовать гаджеты днем, каждый час отвлекаясь от монитора. За 2-3 часа до сна следует полностью отказаться от любых устройств."Старайтесь не использовать гаджеты в ночное время, чтобы не нарушать биологические ритмы организма. Сократите время нахождения в социальных сетях", — заключила Адамян.

https://ria.ru/20201208/vzlom-1588124427.html

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арпине адамян, россия, смартфоны, здоровье, гаджеты, технологии, общество