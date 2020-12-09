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Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов
Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов
Световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, при этом она обладает максимальной энергией. Синий свет сейчас излучают почти все... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:11
2020-12-09T01:15
арпине адамян
россия
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здоровье
гаджеты
технологии
общество
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, при этом она обладает максимальной энергией. Синий свет сейчас излучают почти все гаджеты, поскольку их подсвечивают с помощью светодиодных и люминесцентных ламп. И этот свет может быть опасен, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Арпине Адамян.Кроме этого, HEV-излучение приводит к преждевременному старению кожи и провоцирует пигментные пятна. Синий свет снижает выработку гормона сна мелатонина и вызывает бессонницу. Может развиться синдром сухого глаза, дистрофия сетчатки, глаза начнут уставать, а зрение — падать, добавила она.Частичной защитой от синего света могут стать специальные компьютерные очки с поглощающим его желтым светофильтром. Но лучше всего использовать гаджеты днем, каждый час отвлекаясь от монитора. За 2-3 часа до сна следует полностью отказаться от любых устройств."Старайтесь не использовать гаджеты в ночное время, чтобы не нарушать биологические ритмы организма. Сократите время нахождения в социальных сетях", — заключила Адамян.
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арпине адамян, россия, смартфоны, здоровье, гаджеты, технологии, общество

Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов

01:11 09.12.2020 (обновлено: 01:15 09.12.2020)
 
© Depositphotos / anabgdМолодая пара в кровати со смартфонами
Молодая пара в кровати со смартфонами - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Depositphotos / anabgd
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, при этом она обладает максимальной энергией. Синий свет сейчас излучают почти все гаджеты, поскольку их подсвечивают с помощью светодиодных и люминесцентных ламп. И этот свет может быть опасен, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Арпине Адамян.

"Синий свет гаджетов, или, так называемое, HEV—излучение, имеет ряд недостатков, негативно влияющих на организм. Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки (эти процессы необратимы)", — объясняет врач.

Кроме этого, HEV-излучение приводит к преждевременному старению кожи и провоцирует пигментные пятна. Синий свет снижает выработку гормона сна мелатонина и вызывает бессонницу. Может развиться синдром сухого глаза, дистрофия сетчатки, глаза начнут уставать, а зрение — падать, добавила она.
Частичной защитой от синего света могут стать специальные компьютерные очки с поглощающим его желтым светофильтром. Но лучше всего использовать гаджеты днем, каждый час отвлекаясь от монитора. За 2-3 часа до сна следует полностью отказаться от любых устройств.
"Старайтесь не использовать гаджеты в ночное время, чтобы не нарушать биологические ритмы организма. Сократите время нахождения в социальных сетях", — заключила Адамян.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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