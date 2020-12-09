https://ria.ru/20201209/svaty-1588409684.html
Звезда "Сватов" впервые рассказала о романе с сыном Евгения Леонова
Звезда "Сватов" впервые рассказала о романе с сыном Евгения Леонова
Народная артистка РФ Татьяна Кравченко, которой сегодня исполнилось 67 лет, в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевником вспомнила о своих самых... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:37
2020-12-09T23:37
2020-12-09T23:38
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татьяна кравченко
борис корчевников
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Народная артистка РФ Татьяна Кравченко, которой сегодня исполнилось 67 лет, в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевником вспомнила о своих самых ярких романах, в том числе с Андреем Леоновым, сыном легендарного артиста Евгения Леонова. По словам исполнительницы роли Валентины Будько в сериале "Сваты", с Андреем Леоновым они познакомились в театре "Ленком", где оба играли. "Он влюбился в меня, но у меня такой любви не было. Он как дитя. Но взаимностью я ему ответила. Стала его учить всему", —призналась Кравченко. Актриса рассказала, что родители Леонова не приняли ее. "Я была не ко двору", — подчеркнула она. В итоге их романтические отношения продлились совсем недолго. Сколько именно — Татьяна Кравченко не уточнила.Татьяна Кравченко переживала из-за разрыва, пыталась поговорить с Андреем Леоновым, чтобы все объяснить, но безуспешно. Сейчас актриса рада, как сложилась жизнь ее близкого друга: "У него замечательная жена и детки. Все что ни делается — к лучшему ".
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шоу-бизнес, любовь, знаменитости, звезды, андрей леонов, ленком, татьяна кравченко, борис корчевников, евгений леонов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Народная артистка РФ Татьяна Кравченко, которой сегодня исполнилось 67 лет, в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевником вспомнила
о своих самых ярких романах, в том числе с Андреем Леоновым, сыном легендарного артиста Евгения Леонова.
По словам исполнительницы роли Валентины Будько в сериале "Сваты", с Андреем Леоновым они познакомились в театре "Ленком", где оба играли. "Он влюбился в меня, но у меня такой любви не было. Он как дитя. Но взаимностью я ему ответила. Стала его учить всему", —призналась Кравченко.
Актриса рассказала, что родители Леонова не приняли ее. "Я была не ко двору", — подчеркнула она. В итоге их романтические отношения продлились совсем недолго. Сколько именно — Татьяна Кравченко не уточнила.
"Ему потом запретили, — добавила она. — Это, главное, было так резко. Меня обвинили в том, кажется, его мама, что у меня – мужики. Но это не правда. Мне было так обидно!"
Татьяна Кравченко переживала из-за разрыва, пыталась поговорить с Андреем Леоновым, чтобы все объяснить, но безуспешно.
Сейчас актриса рада, как сложилась жизнь ее близкого друга: "У него замечательная жена и детки. Все что ни делается — к лучшему ".