https://ria.ru/20201209/sud-1588472972.html

Суд в США перенес дату вынесения приговора россиянину Андрею Тюрину

Суд в США перенес дату вынесения приговора россиянину Андрею Тюрину

Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн перенесла слушания по вынесению приговора обвиняемому в хакерстве россиянину Андрею Тюрину на 7 января 2021... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:56

2020-12-09T17:56

2020-12-09T17:56

андрей тюрин

сша

грузия

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Судья южного округа Нью-Йорка Лаура Тэйлор Суэйн перенесла слушания по вынесению приговора обвиняемому в хакерстве россиянину Андрею Тюрину на 7 января 2021 года, следует из постановления.Гражданин России был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018 года он был экстрадирован в США, а в сентябре 2019 года признал себя виновным по шести пунктам обвинения.В частности, как следует из электронной базы документов судебной системы США, Тюрин признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом (электронном) мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества и банковского мошенничества, в сговоре с целью сетевого (электронного) мошенничества, сговоре с целью компьютерного мошенничества и мошеннического использования личных данных. Максимальный срок по этим пунктам может составлять 95 лет.Как утверждает следствие, Тюрин участвовал в "глобальной хакерской кампании" против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других компаний, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Прокурор Джеффри Берман ранее заявлял, что в конечном итоге Тюрин собрал клиентские данные более чем 80 миллионов жертв, "что является одной из крупнейших краж данных об американских клиентах одной финансовой организации за всю историю". Тюрин должен выплатить властям США более 19,2 миллиона долларов.

https://ria.ru/20201203/tyurin-1587247049.html

сша

грузия

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андрей тюрин, сша, грузия, в мире