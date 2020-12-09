https://ria.ru/20201209/sud-1588423682.html

Жительница Тюменской области ответит в суде за истязание двух дочерей

Жительница Тюменской области ответит в суде за истязание двух дочерей

Следователи завершили расследование дела в отношении жительницы Тюменской области, которая в течение 5 лет истязала двух маленьких дочерей, а также неоднократно РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:42

2020-12-09T14:42

2020-12-09T14:42

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении жительницы Тюменской области, которая в течение 5 лет истязала двух маленьких дочерей, а также неоднократно выгоняла их раздетыми из дома на мороз, сообщает в среду пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, с 2015 года по сентябрь 2020 года женщина систематически истязала дочерей 2009 и 2011 годов рождения за малейшие провинности и ошибки в домашних заданиях, била по различным частям тела руками, ногами и различными предметами, в том числе школьным ранцем, чехлом для руля, ремнем, кочергой и металлической кружкой. Также, по информации СУСК, несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала девочек босых и без верхней одежды в снег на улицу, ругаясь при этом нецензурной бранью.Сейчас дети находятся у родственников, с ними работают психологи, сама мать находится под стражей, суд рассматривает вопрос о лишении ее родительских прав, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201208/sud-1588155292.html

тюменская область

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следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия