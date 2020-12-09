https://ria.ru/20201209/sud-1588423682.html
Жительница Тюменской области ответит в суде за истязание двух дочерей
Жительница Тюменской области ответит в суде за истязание двух дочерей
Следователи завершили расследование дела в отношении жительницы Тюменской области, которая в течение 5 лет истязала двух маленьких дочерей, а также неоднократно РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:42
2020-12-09T14:42
2020-12-09T14:42
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении жительницы Тюменской области, которая в течение 5 лет истязала двух маленьких дочерей, а также неоднократно выгоняла их раздетыми из дома на мороз, сообщает в среду пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, с 2015 года по сентябрь 2020 года женщина систематически истязала дочерей 2009 и 2011 годов рождения за малейшие провинности и ошибки в домашних заданиях, била по различным частям тела руками, ногами и различными предметами, в том числе школьным ранцем, чехлом для руля, ремнем, кочергой и металлической кружкой. Также, по информации СУСК, несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала девочек босых и без верхней одежды в снег на улицу, ругаясь при этом нецензурной бранью.Сейчас дети находятся у родственников, с ними работают психологи, сама мать находится под стражей, суд рассматривает вопрос о лишении ее родительских прав, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201208/sud-1588155292.html
тюменская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости.
Следователи завершили расследование дела в отношении жительницы Тюменской области
, которая в течение 5 лет истязала двух маленьких дочерей, а также неоднократно выгоняла их раздетыми из дома на мороз, сообщает в среду пресс-служба регионального управления СК
РФ.
По данным ведомства, с 2015 года по сентябрь 2020 года женщина систематически истязала дочерей 2009 и 2011 годов рождения за малейшие провинности и ошибки в домашних заданиях, била по различным частям тела руками, ногами и различными предметами, в том числе школьным ранцем, чехлом для руля, ремнем, кочергой и металлической кружкой. Также, по информации СУСК, несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала девочек босых и без верхней одежды в снег на улицу, ругаясь при этом нецензурной бранью.
Сейчас дети находятся у родственников, с ними работают психологи, сама мать находится под стражей, суд рассматривает вопрос о лишении ее родительских прав, добавили в ведомстве.
"В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.