https://ria.ru/20201209/sud-1588318501.html
Более 1,4 тысяч "оборотней в погонах предстали перед судом в 2020 году
Более 1,4 тысяч "оборотней в погонах предстали перед судом в 2020 году
Более 1,4 тысячи "оборотней в погонах" предстали перед судом по коррупционным делам в 2020 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:16
2020-12-09T01:16
2020-12-09T01:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 1,4 тысячи "оборотней в погонах" предстали перед судом по коррупционным делам в 2020 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что с 2011 года за коррупционные преступления ответили свыше 5,7 тысячи высокопоставленных российских чиновников.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588130508.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия