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Более 1,4 тысяч "оборотней в погонах предстали перед судом в 2020 году
Более 1,4 тысяч "оборотней в погонах предстали перед судом в 2020 году
Более 1,4 тысячи "оборотней в погонах" предстали перед судом по коррупционным делам в 2020 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:16
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россия
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москва
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 1,4 тысячи "оборотней в погонах" предстали перед судом по коррупционным делам в 2020 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что с 2011 года за коррупционные преступления ответили свыше 5,7 тысячи высокопоставленных российских чиновников.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия

Более 1,4 тысяч "оборотней в погонах предстали перед судом в 2020 году

01:16 09.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 1,4 тысячи "оборотней в погонах" предстали перед судом по коррупционным делам в 2020 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря.
"В числе лиц, представших перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, 2804 взяткодателя и адвоката, не являющихся должностными лицами, 1434 сотрудника правоохранительных органов, 682 военнослужащих, 457 должностных лиц органов местного самоуправления, 302 работника образования и науки, 201 работник органов здравоохранения", - говорится в сообщении.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что с 2011 года за коррупционные преступления ответили свыше 5,7 тысячи высокопоставленных российских чиновников.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
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