https://ria.ru/20201209/sud-1588318501.html

Более 1,4 тысяч "оборотней в погонах предстали перед судом в 2020 году

Более 1,4 тысяч "оборотней в погонах предстали перед судом в 2020 году

Более 1,4 тысячи "оборотней в погонах" предстали перед судом по коррупционным делам в 2020 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T01:16

2020-12-09T01:16

2020-12-09T01:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 1,4 тысячи "оборотней в погонах" предстали перед судом по коррупционным делам в 2020 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что с 2011 года за коррупционные преступления ответили свыше 5,7 тысячи высокопоставленных российских чиновников.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588130508.html

россия

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия