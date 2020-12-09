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Дошла до предела: почему и когда ЦБ перестанет снижать ключевую ставку
Дошла до предела: почему и когда ЦБ перестанет снижать ключевую ставку
Центральный банк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Аналитики не исключают, что регулятор решится в уходящем году опустить этот... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:00
2020-12-09T08:07
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
турция
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Центральный банк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Аналитики не исключают, что регулятор решится в уходящем году опустить этот показатель с нынешних 4,25 процента до четырех. Однако в следующем придержит коней. Иначе Россия рискует оказаться в незавидном положении Турции, где удешевление кредитов привело к обвалу лиры и оттоку капитала. Ставка пошла на понижениеЦБ медленно и осторожно уменьшает ключевую ставку с лета прошлого года. В последний раз в июле — до 4,25 процента. Инфляция ниже целевого уровня в четыре процента это позволяет. А экономика, пострадавшая от ограничений, нуждается в дешевых кредитах. После окончания карантина потребительский спрос восстановился и взвинтил цены. Впрочем, и ослабление рубля разогнал. В результате осенью ЦБ взял паузу. Инфляционные ожидания предприятий и населения усилились, что во многом связано с отрицательной динамикой валютного курса, пояснили тогда аналитики регулятора. И подчеркнули: это все ненадолго. "Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, и исход выборов в США смягчают инфляционные риски. Кроме того, ожидается, что цены пойдут вниз из-за ограничения совокупного потребления", — говорит Михаил Дорофеев, председатель правления КПК "Обновление".Поэтому он не исключает, что на последнем заседании совета директоров ЦБ в уходящем году, намеченном на 18 декабря, ставку опустят до четырех процентов. Инфляция к концу года ожидается на уровне 3,9–4,2 процента. В 2021-м — 3,5–4 при условии продолжения мягкой денежно-кредитной политики, добавил Заботкин. А это означает, что дальнейшее снижение ключевой ставки возможно."Однако надо, чтобы инфляция отклонилась от целевого показателя вниз более чем на процент, что маловероятно", — указывает Дорофеев. Ставка в три процента крайне нежелательна, говорит Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. "Это обернется оттоком капитала. Сверхдоступность денег понизит внутренний спрос на российский госдолг. Наши банки и зарубежные фонды запросят у Минфина повышенную ежегодную купонную премию по этим бумагам либо просто сократят вложения", — предупреждает собеседник. За год Минфин разместил облигации более чем на пять триллионов рублей. Перевыполнен план на четвертый квартал: за восемь аукционов в октябре и ноябре привлекли 2,37 триллиона вместо двух. "Эти средства перекрывают текущие затраты из Фонда национального благосостояния на преодоление ущерба от COVID-19", — подчеркивает экономист. Ставка по-турецкиТаким образом, финансовой системе дополнительные средства не требуются. А нежелание инвесторов покупать российские активы со слишком низким гарантированным процентным доходом чревато проблемами, с которыми столкнулась в недавнем времени Турция. Ставки опустились ниже реальной инфляции, и деньги потекли из страны. В итоге турецкая лира с начала года подешевела на 30 процентов. "Подушка резервов ЦБ намного больше, чем в Турции. К тому же никому не хочется пускать накопленные средства на нейтрализацию спекулятивного ослабления рубля", — отмечает Петр Пушкарев. С его точки зрения, нынешняя ставка в 4,25 процента — уже достижение. "Но вряд ли ЦБ настроен продолжать. Причем не только в декабре, но и до середины лета 2021 года. Тем более ниже четырех процентов, — продолжает он. — Хотя технически финансовые власти могут надолго оставить показатель рекордно низким. Наступил момент, когда сохранить доступность кредитов важнее, чем удержать проценты по вкладам, которые столь малы, что не позволяют эффективно накапливать. Тем, кому и сберегать особо нечего, разница в 0,5 процента не поможет. Многие вынуждены снимать часть денег с депозитов ради текущих расходов на жизнь".Заинтересованные в более высоком доходе уже активно ищут альтернативы. Средства на частных брокерских счетах, по данным ЦБ, достигли 12,7 триллиона рублей, что больше 40 процентов суммы всех банковских вкладов. Только за третий квартал на фондовом рынке зарегистрировали 1,6 миллиона новых счетов, включая 525 тысяч индивидуальных инвестиционных (ИИС). То есть те, у кого есть свободные средства, вкладываются не только в облигации федерального займа (ОФЗ), но и в бурно растущий рынок акций. "Это неплохо для экономики, поскольку компаниям — эмитентам ценных бумаг поступают дополнительные деньги. К тому же по модели финансового поведения среднего класса мы приближаемся к более развитым странам", — уточняет Петр Пушкарев. Банки же не испытывают особой потребности в "лишних" деньгах от физических лиц. "Им ЦБ предоставляет практически неограниченные кредитные линии: и в рамках краткосрочных операций РЕПО (сделка купли/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее зафиксированной в этом соглашении цене. — Прим. ред.), и на более долгий срок под ключевую ставку", — добавляет экономист. Но даже в таких тепличных условиях расширить кредитование реального сектора сложно. Особенно для малого бизнеса, поскольку обороты у многих фирм восстанавливаются крайне медленно. Растет риск неплатежей и накопления у финансовых организаций портфеля плохих или просроченных долгов. Это, в свою очередь, поддержит потребительскую и инвестиционную активность и подтолкнет экономику к восстановлению.
https://ria.ru/20201204/dollar-1587693806.html
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ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), турция, экономика

Дошла до предела: почему и когда ЦБ перестанет снижать ключевую ставку

08:00 09.12.2020 (обновлено: 08:07 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Центральный банк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Аналитики не исключают, что регулятор решится в уходящем году опустить этот показатель с нынешних 4,25 процента до четырех. Однако в следующем придержит коней. Иначе Россия рискует оказаться в незавидном положении Турции, где удешевление кредитов привело к обвалу лиры и оттоку капитала.

Ставка пошла на понижение

ЦБ медленно и осторожно уменьшает ключевую ставку с лета прошлого года. В последний раз в июле — до 4,25 процента. Инфляция ниже целевого уровня в четыре процента это позволяет. А экономика, пострадавшая от ограничений, нуждается в дешевых кредитах. После окончания карантина потребительский спрос восстановился и взвинтил цены. Впрочем, и ослабление рубля разогнал.
В результате осенью ЦБ взял паузу. Инфляционные ожидания предприятий и населения усилились, что во многом связано с отрицательной динамикой валютного курса, пояснили тогда аналитики регулятора. И подчеркнули: это все ненадолго.
"Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, и исход выборов в США смягчают инфляционные риски. Кроме того, ожидается, что цены пойдут вниз из-за ограничения совокупного потребления", — говорит Михаил Дорофеев, председатель правления КПК "Обновление".
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Поэтому он не исключает, что на последнем заседании совета директоров ЦБ в уходящем году, намеченном на 18 декабря, ставку опустят до четырех процентов.

"Нужно учитывать, что суммарно с середины прошлого года ключевая ставка снизилась на три с половиной процентных пункта. Это очень существенное изменение денежно-кредитных условий. Нам требуется время, чтобы оценить влияние уже принятых решений и на экономику, и на инфляцию, и на сберегательное поведение населения. Этот фактор примут во внимание и на декабрьском заседании. Но, как всегда, мы будем рассматривать всю совокупность данных и того, как они влияют на прогноз", — отметил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Инфляция к концу года ожидается на уровне 3,9–4,2 процента. В 2021-м — 3,5–4 при условии продолжения мягкой денежно-кредитной политики, добавил Заботкин. А это означает, что дальнейшее снижение ключевой ставки возможно.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКупюра номиналом две тысячи рублей
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Купюра номиналом две тысячи рублей
"Однако надо, чтобы инфляция отклонилась от целевого показателя вниз более чем на процент, что маловероятно", — указывает Дорофеев.
Ставка в три процента крайне нежелательна, говорит Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. "Это обернется оттоком капитала. Сверхдоступность денег понизит внутренний спрос на российский госдолг. Наши банки и зарубежные фонды запросят у Минфина повышенную ежегодную купонную премию по этим бумагам либо просто сократят вложения", — предупреждает собеседник.
За год Минфин разместил облигации более чем на пять триллионов рублей. Перевыполнен план на четвертый квартал: за восемь аукционов в октябре и ноябре привлекли 2,37 триллиона вместо двух. "Эти средства перекрывают текущие затраты из Фонда национального благосостояния на преодоление ущерба от COVID-19", — подчеркивает экономист.

Ставка по-турецки

Таким образом, финансовой системе дополнительные средства не требуются. А нежелание инвесторов покупать российские активы со слишком низким гарантированным процентным доходом чревато проблемами, с которыми столкнулась в недавнем времени Турция. Ставки опустились ниже реальной инфляции, и деньги потекли из страны. В итоге турецкая лира с начала года подешевела на 30 процентов.
"Подушка резервов ЦБ намного больше, чем в Турции. К тому же никому не хочется пускать накопленные средства на нейтрализацию спекулятивного ослабления рубля", — отмечает Петр Пушкарев.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска на здании Центрального банка России
Вывеска на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска на здании Центрального банка России
С его точки зрения, нынешняя ставка в 4,25 процента — уже достижение. "Но вряд ли ЦБ настроен продолжать. Причем не только в декабре, но и до середины лета 2021 года. Тем более ниже четырех процентов, — продолжает он. — Хотя технически финансовые власти могут надолго оставить показатель рекордно низким. Наступил момент, когда сохранить доступность кредитов важнее, чем удержать проценты по вкладам, которые столь малы, что не позволяют эффективно накапливать. Тем, кому и сберегать особо нечего, разница в 0,5 процента не поможет. Многие вынуждены снимать часть денег с депозитов ради текущих расходов на жизнь".
Заинтересованные в более высоком доходе уже активно ищут альтернативы. Средства на частных брокерских счетах, по данным ЦБ, достигли 12,7 триллиона рублей, что больше 40 процентов суммы всех банковских вкладов. Только за третий квартал на фондовом рынке зарегистрировали 1,6 миллиона новых счетов, включая 525 тысяч индивидуальных инвестиционных (ИИС).
То есть те, у кого есть свободные средства, вкладываются не только в облигации федерального займа (ОФЗ), но и в бурно растущий рынок акций.
"Это неплохо для экономики, поскольку компаниям — эмитентам ценных бумаг поступают дополнительные деньги. К тому же по модели финансового поведения среднего класса мы приближаемся к более развитым странам", — уточняет Петр Пушкарев.
Банки же не испытывают особой потребности в "лишних" деньгах от физических лиц. "Им ЦБ предоставляет практически неограниченные кредитные линии: и в рамках краткосрочных операций РЕПО (сделка купли/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее зафиксированной в этом соглашении цене. — Прим. ред.), и на более долгий срок под ключевую ставку", — добавляет экономист.
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Но даже в таких тепличных условиях расширить кредитование реального сектора сложно. Особенно для малого бизнеса, поскольку обороты у многих фирм восстанавливаются крайне медленно. Растет риск неплатежей и накопления у финансовых организаций портфеля плохих или просроченных долгов.

"Тем не менее банки могут кредитовать предпринимателей, население, создавая предпосылки для выхода из кризиса по мере улучшения эпидемиологической ситуации. Юридические и физические лица получили сигнал, что деньги в наступающем году не подорожают", — говорит Михаил Дорофеев.

Это, в свою очередь, поддержит потребительскую и инвестиционную активность и подтолкнет экономику к восстановлению.
 
ключевая ставкаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТурцияЭкономика
 
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