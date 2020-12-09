Пушков ответил на слова помощника Ельцина о виновнике распада СССР
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram слова помощника первого президента России Бориса Ельцина Сергея Шахрая о распаде Советского Союза.
Ранее Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. Беловежские соглашения, подписанные Ельциным, по мнению его советника, лишь фиксировали развал Советского Союза, но не были его причиной.
"Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез", — написал Пушков.
Парламентарий также заявил, что слова Шахрая не смогут изменить "утвердившуюся в общественном сознании точку зрения".
Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.
Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.