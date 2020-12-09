https://ria.ru/20201209/sssr-1588321971.html

Пушков ответил на слова помощника Ельцина о виновнике распада СССР

Пушков ответил на слова помощника Ельцина о виновнике распада СССР

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram слова помощника первого президента России Бориса Ельцина Сергея Шахрая о распаде Советского Союза. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T03:17

2020-12-09T03:17

2020-12-09T03:17

алексей пушков

михаил горбачев

борис ельцин

белоруссия

ссср

украина

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram слова помощника первого президента России Бориса Ельцина Сергея Шахрая о распаде Советского Союза.Ранее Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. Беловежские соглашения, подписанные Ельциным, по мнению его советника, лишь фиксировали развал Советского Союза, но не были его причиной.Парламентарий также заявил, что слова Шахрая не смогут изменить "утвердившуюся в общественном сознании точку зрения".Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

https://ria.ru/20200531/1572257735.html

белоруссия

ссср

украина

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алексей пушков, михаил горбачев, борис ельцин, белоруссия, ссср, украина, общество