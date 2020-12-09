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https://ria.ru/20201209/sputnik-1588488570.html
Гинцбург прокомментировал заявление Турции о закупке "Спутника V"
Гинцбург прокомментировал заявление Турции о закупке "Спутника V"
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РБК прокомментировал заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа о вакцине "Спутник V". РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:59
2020-12-09T23:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РБК прокомментировал заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа о вакцине "Спутник V".Ранее в среду телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление Коджи сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от коронавируса, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже Коджа сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в Турцию в случае успешного прохождения ею надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет. В министерстве назвали случившееся недоразумением."Я могу заявить на основании официальной документации наших органов, что вакцина соответствует. Наше лабораторное производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но не по европейским сертификационным органам. У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность — это известно", — приводит издание слова Гинцбурга.Он добавил, что центр Гамалеи никогда не ставил перед собой задачу сертифицировать производство по турецким или европейским стандартам. При этом Гинцбург подчеркнул, что это ничего не говорит о качестве вакцины.Он отметил, что РФПИ подал документы для сертификации препарата во Всемирную организацию здравоохранения, которая может рекомендовать вакцину другим государствам, в том числе Турции. При этом окончательно решение остается за каждой отдельной страной.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого министра, отметил что "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создавалась на основе уже хорошо изученной платформы аденовируса человека и прошла две стадии исследований на добровольцах, а сейчас завершается третья стадия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий песков, турция, анкара, общество

Гинцбург прокомментировал заявление Турции о закупке "Спутника V"

18:59 09.12.2020 (обновлено: 23:31 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РБК прокомментировал заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа о вакцине "Спутник V".
Ранее в среду телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление Коджи сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от коронавируса, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже Коджа сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в Турцию в случае успешного прохождения ею надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет. В министерстве назвали случившееся недоразумением.
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"Я могу заявить на основании официальной документации наших органов, что вакцина соответствует. Наше лабораторное производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но не по европейским сертификационным органам. У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность — это известно", — приводит издание слова Гинцбурга.
Он добавил, что центр Гамалеи никогда не ставил перед собой задачу сертифицировать производство по турецким или европейским стандартам. При этом Гинцбург подчеркнул, что это ничего не говорит о качестве вакцины.
Он отметил, что РФПИ подал документы для сертификации препарата во Всемирную организацию здравоохранения, которая может рекомендовать вакцину другим государствам, в том числе Турции. При этом окончательно решение остается за каждой отдельной страной.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого министра, отметил что "Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создавалась на основе уже хорошо изученной платформы аденовируса человека и прошла две стадии исследований на добровольцах, а сейчас завершается третья стадия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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