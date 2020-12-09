https://ria.ru/20201209/sotrudnik-1588451474.html

В Крыму задержали мужчину, притворившегося сотрудником ФСБ

В Крыму задержали мужчину, притворившегося сотрудником ФСБ

Мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал за деньги оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности, задержан в Крыму, сообщает РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:40

2020-12-09T16:40

2020-12-09T16:40

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал за деньги оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности, задержан в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ России.В ведомстве отметили, что в отношении жителя Ялты возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.Денежные средства мошенник планировал присвоить себе, но был задержан с поличным.

https://ria.ru/20201030/chinovnik-1582280241.html

https://ria.ru/20200928/obman-1577873136.html

россия

ялта

республика крым

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ялта, республика крым, происшествия