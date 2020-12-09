В Крыму задержали мужчину, притворившегося сотрудником ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал за деньги оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности, задержан в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ России.
"Установлено, что подозреваемый, представившийся сотрудником ФСБ России, предложил находящемуся под следствием жителю города Севастополя за денежное вознаграждение оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в отношении жителя Ялты возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.
"За свои "услуги" мошенник потребовал 2,3 млн рублей, которые якобы предназначались для передачи лицам, участвующим в судебном процессе", - подчеркнули в ведомстве.
Денежные средства мошенник планировал присвоить себе, но был задержан с поличным.
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"Свою вину задержанный признал в полном объеме. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - подчеркнули в ведомстве.