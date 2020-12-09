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В Крыму задержали мужчину, притворившегося сотрудником ФСБ
В Крыму задержали мужчину, притворившегося сотрудником ФСБ
Мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал за деньги оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности, задержан в Крыму, сообщает РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:40
2020-12-09T16:40
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал за деньги оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности, задержан в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ России.В ведомстве отметили, что в отношении жителя Ялты возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.Денежные средства мошенник планировал присвоить себе, но был задержан с поличным.
https://ria.ru/20201030/chinovnik-1582280241.html
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россия
ялта
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ялта, республика крым, происшествия

В Крыму задержали мужчину, притворившегося сотрудником ФСБ

16:40 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и предлагал за деньги оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности, задержан в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ России.

"Установлено, что подозреваемый, представившийся сотрудником ФСБ России, предложил находящемуся под следствием жителю города Севастополя за денежное вознаграждение оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что в отношении жителя Ялты возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.

"За свои "услуги" мошенник потребовал 2,3 млн рублей, которые якобы предназначались для передачи лицам, участвующим в судебном процессе", - подчеркнули в ведомстве.

Денежные средства мошенник планировал присвоить себе, но был задержан с поличным.
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"Свою вину задержанный признал в полном объеме. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - подчеркнули в ведомстве.

 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
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