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В центре Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет
В центре Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет
Похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет обнаружен в среду при проведении строительных работ в центре Москвы, место опасной находки... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:29
2020-12-09T17:29
2020-12-09T17:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет обнаружен в среду при проведении строительных работ в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место обнаружения подозрительного предмета огорожено, вызваны саперы.
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москва, происшествия