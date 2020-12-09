https://ria.ru/20201209/snaryad-1588464894.html

В центре Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет

В центре Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет

Похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет обнаружен в среду при проведении строительных работ в центре Москвы, место опасной находки... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:29

2020-12-09T17:29

2020-12-09T17:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет обнаружен в среду при проведении строительных работ в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место обнаружения подозрительного предмета огорожено, вызваны саперы.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия