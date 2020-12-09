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В центре Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет
В центре Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет
Похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет обнаружен в среду при проведении строительных работ в центре Москвы, место опасной находки... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:29
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москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет обнаружен в среду при проведении строительных работ в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место обнаружения подозрительного предмета огорожено, вызваны саперы.
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москва, происшествия

В центре Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет

17:29 09.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет обнаружен в среду при проведении строительных работ в центре Москвы, место опасной находки оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома номер 11 на 3-й Карачаровской улице при проведении строительных работ обнаружен предмет, похожий на снаряд времён войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место обнаружения подозрительного предмета огорожено, вызваны саперы.
 
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