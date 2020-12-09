https://ria.ru/20201209/smi-1588368421.html

Роскомнадзор поддержал законопроект о представителях СМИ на митингах

Роскомнадзор поддержал законопроект о представителях СМИ на митингах

Роскомнадзор поддерживает законопроект, который даст возможность идентифицировать представителей СМИ на митингах при условии его доработки, сообщил... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:47

2020-12-09T11:47

2020-12-09T11:47

вадим субботин

дмитрий вяткин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект, который даст возможность идентифицировать представителей СМИ на митингах при условии его доработки, сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин.Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в ГД проекты с поправками в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". В частности, одним из проектов предлагается запретить финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Также Вяткин вносил проект закона, согласно которому СМИ, освещающие митинги и демонстрации, не должны принимать непосредственного участия в их проведении, также инициативой предлагается запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб.При этом замглавы ведомства подчеркнул, что "предлагаемая формулировка все же требует определенной доработки", а также детального обсуждения с профессиональным сообществом."Понятие редакционного документа журналиста, обязательные реквизиты, форма, …порядок выдачи и использования ничем не установлены. И данный вопрос сейчас решает редакция самостоятельно. При этом отмечу, что и граждане, и представители органов власти сталкиваются со случаями, когда люди, не имеющие отношения к СМИ, выдают себя за журналистов", - добавил Субботин.Представитель Роскомнадзора также предложил "взаимоувязать" порядок выдачи удостоверений журналистов, требования к ним, а также предлагаемые отличительные знаки представителей медиа.

https://ria.ru/20201207/tsenzura-1588019782.html

https://ria.ru/20201202/nakazanie-1587296835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим субботин, дмитрий вяткин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество