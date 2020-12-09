Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/siluanov-1588433906.html
Силуанов: власть продолжит либерализацию валютного законодательства
Силуанов: власть продолжит либерализацию валютного законодательства
Россия продолжит либерализацию валютного законодательства, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:21
2020-12-09T15:21
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
антон силуанов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_32281dcc8c17b6dae3ea3e6d1e59f881.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия продолжит либерализацию валютного законодательства, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов.Он отметил, что в первую очередь важен риск-ориентированный подход: все ведомства и службы, которые участвуют в валютном контроле, этой практике следуют. "Система управления рисками работает и будет дополнительно совершенствоваться, поэтому есть возможность отходить от тотального контроля", - сказал министр.По его словам, дальнейшая либерализация валютного законодательства предусмотрена Общенациональным планом действий, который одобрило правительство РФ 23 сентября этого года. В том числе предполагается поэтапная отмена требований по возврату экспортерами валютной выручки за переданные контрагентам несырьевые неэнергетические товары."Экспортеры не должны нести ответственность за действия иностранных партнеров. Их нужно защищать от неуправляемых рисков. В этом году уже удалось добиться реального прогресса: снижены штрафы и введена отсрочка возврата валютной выручки. Мы надеемся, что в следующем году работа по либерализации внешней торговли и снижению административных барьеров будет продолжена", – добавила в свою очередь генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.
https://ria.ru/20201209/uskorenie-1588432126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_80:0:1496:1062_1920x0_80_0_0_ee29034ae182eb1c6deff120f7723329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, антон силуанов, экономика

Силуанов: власть продолжит либерализацию валютного законодательства

15:21 09.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия продолжит либерализацию валютного законодательства, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов.
"С Центральным банком мы здесь неплохо поработали, прислушиваемся к предложениям со стороны наших участников внешнеэкономической деятельности, работа будет продолжена и дальше", - сказал Силуанов, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в первую очередь важен риск-ориентированный подход: все ведомства и службы, которые участвуют в валютном контроле, этой практике следуют. "Система управления рисками работает и будет дополнительно совершенствоваться, поэтому есть возможность отходить от тотального контроля", - сказал министр.
По его словам, дальнейшая либерализация валютного законодательства предусмотрена Общенациональным планом действий, который одобрило правительство РФ 23 сентября этого года. В том числе предполагается поэтапная отмена требований по возврату экспортерами валютной выручки за переданные контрагентам несырьевые неэнергетические товары.
Член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 15:13
Ускорение возврата капитала повысит привлекательность экспорта — РЭЦ
"Экспортеры не должны нести ответственность за действия иностранных партнеров. Их нужно защищать от неуправляемых рисков. В этом году уже удалось добиться реального прогресса: снижены штрафы и введена отсрочка возврата валютной выручки. Мы надеемся, что в следующем году работа по либерализации внешней торговли и снижению административных барьеров будет продолжена", – добавила в свою очередь генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаАнтон СилуановЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Лента новостейМолния