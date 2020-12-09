https://ria.ru/20201209/siluanov-1588433906.html
Силуанов: власть продолжит либерализацию валютного законодательства
Силуанов: власть продолжит либерализацию валютного законодательства
Россия продолжит либерализацию валютного законодательства, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:21
2020-12-09T15:21
2020-12-09T15:21
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия продолжит либерализацию валютного законодательства, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов.Он отметил, что в первую очередь важен риск-ориентированный подход: все ведомства и службы, которые участвуют в валютном контроле, этой практике следуют. "Система управления рисками работает и будет дополнительно совершенствоваться, поэтому есть возможность отходить от тотального контроля", - сказал министр.По его словам, дальнейшая либерализация валютного законодательства предусмотрена Общенациональным планом действий, который одобрило правительство РФ 23 сентября этого года. В том числе предполагается поэтапная отмена требований по возврату экспортерами валютной выручки за переданные контрагентам несырьевые неэнергетические товары."Экспортеры не должны нести ответственность за действия иностранных партнеров. Их нужно защищать от неуправляемых рисков. В этом году уже удалось добиться реального прогресса: снижены штрафы и введена отсрочка возврата валютной выручки. Мы надеемся, что в следующем году работа по либерализации внешней торговли и снижению административных барьеров будет продолжена", – добавила в свою очередь генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, антон силуанов, экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Россия продолжит либерализацию валютного законодательства, заявил в среду министр финансов Антон Силуанов
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"С Центральным банком мы здесь неплохо поработали, прислушиваемся к предложениям со стороны наших участников внешнеэкономической деятельности, работа будет продолжена и дальше", - сказал Силуанов, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в первую очередь важен риск-ориентированный подход: все ведомства и службы, которые участвуют в валютном контроле, этой практике следуют. "Система управления рисками работает и будет дополнительно совершенствоваться, поэтому есть возможность отходить от тотального контроля", - сказал министр.
По его словам, дальнейшая либерализация валютного законодательства предусмотрена Общенациональным планом действий, который одобрило правительство РФ 23 сентября этого года. В том числе предполагается поэтапная отмена требований по возврату экспортерами валютной выручки за переданные контрагентам несырьевые неэнергетические товары.
"Экспортеры не должны нести ответственность за действия иностранных партнеров. Их нужно защищать от неуправляемых рисков. В этом году уже удалось добиться реального прогресса: снижены штрафы и введена отсрочка возврата валютной выручки. Мы надеемся, что в следующем году работа по либерализации внешней торговли и снижению административных барьеров будет продолжена", – добавила в свою очередь генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.