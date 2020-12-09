https://ria.ru/20201209/shri-lanka-1588363422.html

Еще одна страна готова открыться для иностранных туристов

Еще одна страна готова открыться для иностранных туристов

Власти Шри-Ланки готовятся перезапустить международный туризм, но условия въезда будут довольно жесткими, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:47

2020-12-09T11:47

2020-12-09T11:47

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

шри-ланка

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовятся перезапустить международный туризм, но условия въезда будут довольно жесткими, сообщает АТОР. Ланкийские власти заявили о планах открыть международные аэропорты уже в ближайший месяц. Кстати, еженедельный рейс в Коломбо из Стамбула появился в расписании турецкого перевозчика.Правительство назвало предварительные требования для въезда иностранных туристов. Приехать в страну можно будет не менее, чем на две недели. Это станет обязательным условием при оформлении онлайн-визы (электронного разрешения на поездку, ETA).Тем более, гостям придется пройти 14-дневный карантин, во время которого путешественники смогут проживать в предварительно забронированных и предоплаченных сертифицированных отелях уровня 1 (первые семь дней) или 2 (вторые семь дней), без возможности покидать территорию гостиницы.Гостям, находящимся в стране более 14 дней (то есть уже прошедшим изоляцию), разрешат посещать отдельные туристические объекты в сопровождении зарегистрированного гида. Иностранцы, чей срок пребывания превысит 28 дней, могут бронировать любой тип жилья.Как пишет местная пресса, для стимулирования долгосрочного туризма правительство Шри-Ланки рассматривает вариант предоставления шестимесячных виз вместо нынешних тридцатидневных. Помимо визового сбора, с каждого путешественника будет взиматься плата за три теста. Один проведут по прибытию, а второй — через пять-семь дней. Если медицинские работники сочтут необходимым проверить туриста еще раз, то дополнительный анализ будет проведен через 10–14 дней после прибытия.Сам въезд на Шри-Ланку будет возможен при предъявлении отрицательного результата сделанного в стране вылета ПЦР-теста сроком давности не более 72 часов. Кроме того, все туристы обязаны приобрести медицинскую страховку местного ланкийского страховщика, иметь при себе достаточное количество СИЗ и носить маски.Представители туроператорских компаний, комментируя последние новости из Шри-Ланки, подчеркивают, что пока никаких официальных решений по процедуре въезда, карантину иностранных туристов и срокам открытия международного авиасообщения не принято.По оценке экспертов, вряд ли при планируемых ограничениях и требований россияне массово поедут в Шри-Ланку. Если желающие и будут, то, скорее всего, это фрилансеры и люди, работающие на "удаленке".

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

https://ria.ru/20201208/kipr-1588162467.html

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шри-ланка