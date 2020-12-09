https://ria.ru/20201209/shkola-1588414554.html

В российских школах появятся специалисты по воспитательной работе

В российских школах появятся специалисты по воспитательной работе

В российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы, рассказал замминистра РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:15

2020-12-09T14:15

2020-12-09T14:38

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы, рассказал замминистра просвещения Денис Грибов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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