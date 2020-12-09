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В российских школах появятся специалисты по воспитательной работе
В российских школах появятся специалисты по воспитательной работе
В российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы, рассказал замминистра РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:15
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы, рассказал замминистра просвещения Денис Грибов.
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В российских школах появятся специалисты по воспитательной работе

14:15 09.12.2020 (обновлено: 14:38 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВо время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы, рассказал замминистра просвещения Денис Грибов.
"Предусмотреть (в рамках федерального бюджета – ред.) зарплатные ставки специалистов, которые будут организовывать воспитательную работу и отвечать за взаимодействие образовательных организаций с общественными детскими организациями в рамках работы школ", - рассказал он в ходе всероссийского патриотического форума в Музее Победы.
 
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