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В российских школах появятся специалисты по воспитательной работе
В российских школах появятся специалисты по воспитательной работе
В российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы, рассказал замминистра РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:15
2020-12-09T14:15
2020-12-09T14:38
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы, рассказал замминистра просвещения Денис Грибов.
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