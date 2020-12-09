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Попова рассказала, как долго будут действовать правила по COVID для школ
Попова рассказала, как долго будут действовать правила по COVID для школ
Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:16
2020-12-09T13:07
социальный навигатор
сн_образование
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от эпидемиологической обстановки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Попова во вторник уточнила, что эти правила могут отменить и раньше.Она уточнила, что летом будет понятно, насколько эффективно удалось справиться с коронавирусом, и в зависимости от ситуации будет принято решение, по каким правилам жить дальше.Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, как долго будут действовать правила по COVID для школ

12:16 09.12.2020 (обновлено: 13:07 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от эпидемиологической обстановки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Попова во вторник уточнила, что эти правила могут отменить и раньше.
"Эти правила до конца мая должны действовать", - сказала Попова журналистам.
Она уточнила, что летом будет понятно, насколько эффективно удалось справиться с коронавирусом, и в зависимости от ситуации будет принято решение, по каким правилам жить дальше.
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Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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