https://ria.ru/20201209/shkola-1588379744.html

Попова рассказала, как долго будут действовать правила по COVID для школ

Попова рассказала, как долго будут действовать правила по COVID для школ

Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:16

2020-12-09T12:16

2020-12-09T13:07

социальный навигатор

сн_образование

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от эпидемиологической обстановки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Попова во вторник уточнила, что эти правила могут отменить и раньше.Она уточнила, что летом будет понятно, насколько эффективно удалось справиться с коронавирусом, и в зависимости от ситуации будет принято решение, по каким правилам жить дальше.Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588376887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество