https://ria.ru/20201209/shkola-1588379744.html
Попова рассказала, как долго будут действовать правила по COVID для школ
Попова рассказала, как долго будут действовать правила по COVID для школ
Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:16
2020-12-09T12:16
2020-12-09T13:07
социальный навигатор
сн_образование
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от эпидемиологической обстановки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Попова во вторник уточнила, что эти правила могут отменить и раньше.Она уточнила, что летом будет понятно, насколько эффективно удалось справиться с коронавирусом, и в зависимости от ситуации будет принято решение, по каким правилам жить дальше.Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости.
Санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за COVID-19, должны действовать до конца мая, а дальше будет принято решение в зависимости от эпидемиологической обстановки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Попова во вторник уточнила, что эти правила могут отменить и раньше.
"Эти правила до конца мая должны действовать", - сказала Попова журналистам.
Она уточнила, что летом будет понятно, насколько эффективно удалось справиться с коронавирусом, и в зависимости от ситуации будет принято решение, по каким правилам жить дальше.
Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.