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В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 101, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:49
2020-12-09T08:49
2020-12-09T08:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 101, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Во вторник сообщалось о 92 школах, ушедших на карантин."Всего в 101 школе в 32 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении. Уточняется, что это составляет 0,25% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,08% от общего количества, следует из данных министерства.За 8 декабря ушли на карантин 13 школ, вышли из карантина четыре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество